أوكرانيا تعلن التصدى لـ11 هجوما روسيا على منطقة دونباس

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال حاكم منطقة لوجانسك، إن 5 مدنيين قتلوا بسبب القصف الذى تشنه القوات الروسية على المنطقة على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية. وأضاف أن القصف تركز فى سيفيرودونتسك وبوباسنا وهيرسك وليسيتشانسك.

ودخلت العملية العسكرية الروسية إلى شهرها الثالث، حيث يواصل الجيش الروسى عملياته العسكرية وتدمير المواقع والتجمعات العسكرية الأوكرانية، فيما يواصل الغرب إمداد كييف بالمزيد من الأسلحة والعتاد الحربى والذخائر.