العالم اليوم - زيلينسكي يطلق منصة عالمية لـ"التبرع لأوكرانيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 مايو 2022 01:18 مساءً - أطلق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، منصة عالمية لجمع الأموال لمساعد كييف على الانتضار في الحرب أمام روسيا، وإعادة بناء البنى التحتية المدمرة.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو بالإنجليزية نشرها على حسابه في "تويتر": "بنقرة واحد يمكنكم التبرع بأموال لحماية المدافعين عنا وإنقاذ المدنيين وإعادة بناء أوكرانيا". وقال الرئيس إن المنصة تحمل اسم "يونايتد 24"، وأضاف: "كل تبرع مهم للنصر".

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