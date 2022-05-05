نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023 نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا عبر dvprogram.state.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج اللوتري الأمريكي 2022-2023، من أهم كلمات البحث على الساحة الآن من مختلف الدول، لما يقرب من 50 ألف من الجنسيات المختلفة الراغبين في الهجرة لأمريكا، وقد تم فتح التسجيل في اللوتري الأمريكي خلال الفترة من 7 أكتوبر حتي 6 نوفمبر 2021، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية، وقد تم تحديد عدة شروط للتقديم على الجرين كارد وضمان الحصول على الباسبور الأمريكي والإقامة الدائمة، منها أن يكون المتقدم من أحد الدول العربية المسموح لها التقديم، ألا يقل المؤهل الحاصل عليه المتقدم عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة لصحة البيانات التي يتم تسجيلها على الموقع الإلكتروني، وحرصاً من موقعنا ثقفني على توفير المعلومات الصحية بشأن هذا الموضوع فإننا نوضح لكم أهم التفاصيل خلال السطور التالية.

رابط نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2022-2023

الدخول على الموقع الإلكتروني “dvprogram.state.gov“. النقر على مربع check status. الضغط على continue. كتابة الرقم التأكيدي الذي تم الحصول عليه أثناء التسجيل. تسجيل بياناتك الشخصية كاملة وصحيحة. كتابة تاريخ الميلاد صحيح. الضغط على submit. في حالة القبول أو الرفض تظهر لك رسالة بذلك.

موعد إعلان نتيجة اللوتري الأمريكي 2022-2023

حالة من الترقب تعم مختلف الدول المتقدم مواطنيها على الجرين كارد، للتعرف على موعد إعلان النتائج للهجرة العشوائية لأمريكا هذا العام، خاصةً بعد فتح الدخول والسفر لأمريكا والذي كان يمر بعدة إجراءات صارمة لمنع انتقال وانتشار عدوي فيروس كورونا، ومن المتوقع إعلان النتائج خلال الساعات القادمة حسب ما هو معتاد خلال السنوات السابقة، حيث تم الإعلان خلال السنوات الماضية في نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو أي في اليوم السابع من الشهر الخامس من كل عام، وسنظل معكم لحظة بلحظة حتي الإعلان الرسمي عن النتائج والتي ستكون إلكترونياً كما أوضحنا بالرابط والخطوات سابقاً.

موقع وزارة الداخلية الأمريكية

يحتل الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الأمريكية مكانة متميزة لدي المواطنين الأمريكيين وكذالك الراغبين للإقامة بأمريكا.

فهو السبيل المباشر للحصول على الجرين كارد والإقامة الدائمة في أمريكا ومن ثم التمتع بالعديد من المزايا التي يحصل عليها المواطنين الأمريكان، ويستطيع من خلاله المتقدمين على الهجرة العشوائية لأمريكا التعرف على نتائج اللوتري وقت إعلانها.