جدة - نرمين السيد - يتوجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى برلين، يوم الإثنين المقبل، للقاء المستشار أولاف شولتس، فى أول رحلة له منذ إعادة انتخابه وتنصيبه، من أجل تحديد قوة العلاقات (الفرنسية/ الألمانية)، حسبما أعلن قصر الإليزيه اليوم الخميس.





وسيعقد الزعيمان اجتماعا ثنائيا يليه عشاء عمل. ويصل إيمانويل ماكرون إلى برلين بعد مشاركته فى يوم أوروبا، فى البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج، حيث يُقام الحفل الختامى لمؤتمر مستقبل أوروبا، بعد عام واحد من إطلاقه. وأثناء الاجتماع مع أولاف شولتس، سيتناول الرئيس ماكرون "القضايا المتعلقة بالحرب فى أوكرانيا وقضايا السيادة الأوروبية"، ولا سيما "جوانب الدفاع والطاقة"، كما سيناقش الجانبان القضايا الدولية الكبرى فى سياق الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع، التى ستنعقد قمتها فى يونيو المقبل. وذكرت الرئاسة أن الوضع فى منطقة الساحل وغرب البلقان والعلاقة بين الاتحاد الأوروبى والصين سيتم مناقشتهما أيضا، فضلا عن "القضايا الثنائية بين فرنسا وألمانيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد إعادة انتخابه.. ماكرون يتوجه إلى برلين الإثنين المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.