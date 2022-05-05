نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم 5 مايو في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اهتمام كبير بمعرفة سعر الدولار مقابل الريال السعودي اليوم في الأسواق والبنوك والمصارف، بعد القرارات الاقتصادية الأمريكية ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نسبة الفائدة على الدولار إلى 50 نقطة لمواجهة التضخم، وهو ما تبعة قرارات العديد من المصارف المركزية في الدول العربية، برفع الفائدة، وكان منها قرار البنك المركزي السعودي برفع النسبة بمقدار 0.50 %، حتى يتم المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في السوق السعودية، ومواجهة الآثار المترتبة على القرارات الأمريكية.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

نشر البنك المركزي السعودي قائمة تشمل سعر الريال السعودي مقابل الدولار وعدد من العملات العربية والأجنبية، منها سعر الريال مقابل اليورو، والريال مقابل الجنية المصري، والفرنك السويسري، واليوان الصيني، والروبل الروسي والفرنك الفرنسي، وغيرها من العملات، غير أن الاهتمام الأكبر هو معرفة سعر الدولار مقابل الريال السعودي، بعد التغييرات التي حدثت أمس الأربعاء 4 مايو 2022 على أسعار الفائدة.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي اليوم الخميس 5 مايو 2022، سعر قدره 3.75 ريال وفق أخر تحديثات على سعر الإغلاق.

سجل سعر صرف الجنية الاسترليني 4.6881 ريال سعودي.

سعر صرف اليورو الأوربي مقابل الريال هي 3.9557 ريال.

سعر الريال مقابل عدد من العملات العربية كان على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في السوق السعودية سجل 1.0209 ريال سعودي.

سعر الدينار الكويتي سجل 12.2309 ريال سعودي.

سعر الدينار البحريني حقق 9.95 ريال سعودي.

سعر الريال القطري مقابل الريال السعودي هو 1.0297 ريال.

سعر الجنية المصري مقابل الريال 0.2029 ريال سعودي.

القرارات الافتصادية التي اتخذت خلال الساعات الماضية سيكون لها تأثير على أسعار صرف العملات المحلية والعالمية، كذلك التأثير على سعر الذهب وأسعار النفط، وسيتضح ندى التأثير في الأسواق العربية عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر، وعودة العمل بشكل رسمي بداية من يوم الأحد القادم الموافق 8 مايو 2022، حيث لا تزال الإجازة ممتدة لهذا التاريخ في بعض الدول.

البنك المركزي السعودي

ذكر البنك المركزي السعودي في بيان تم وضعة على حسابة في موقع تويتر، وتم نقله من المواقع الإخبارية الرسمية، أن قرار زيادة نسبة الفائدة إلى 0.50%، جاء للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي في المملكة،