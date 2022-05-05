نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 sbis.hrsd.gov.sa وشروط الضمان للموظف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف منذ الإعلان عن الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بسبب رغبة عدد كبير من المواطنين داخل المملكة ممن تتوافر فيهم شروط استحقاق الضمان الجديد من الاستفادة من دعم الضمان المطور، كذلك لرغبة المسجلين والمستفيدين من دعم الضمان في النظام القديم في التحويل للالتحاق بنظام الضمان الجديد، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم المفضل ثقفني، لنوضح رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443، وكذلك توضيح شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 للموظف وما هي أسباب توقف صرف الدعم بعد الاستحقاق.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير رابط خاص بالتسجيل في الضمان بنظامه الجديد، وهو رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، وقد قامت الوزارة مؤخراً بتمديد فترة التسجيل للمسجلين في النظام القديم، وأصبح آخر موعد للتسجيل في النظام الجديد بتاريخ 05\04\1444 الموافق 30\10\2022، لذلك وجب على المسجلين المستفيدين من دعم الضمان سرعة التسجيل في الضمان المطور قبل انقضاء المدة وغلق باب التسجيل.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يزداد البحث باستمرار عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وعن شروط الضمان الاجتماعي الجديد. وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتوفير رابط خاص بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد. وهو رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa. ويتم التسجيل في الضمان المطور بالدخول على رابط منصة الدعم وتعبئة البيانات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة والنقر على تسجيل.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية. ألا يكون مقيم في أحد دور الرعاية والإيواء. أن يكون الدخل الشهري للمتقدم أقل من الحد الأدنى المحتسب للضمان وهو 1100 للعائل و550 لكل فرد في الأسرة. تقديم جميع المستندات المطلوبة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الجدية في الحصول على فرصة عمل مناسبة من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة وهذا الشرط خاص بالقادرين على العمل فقط. التسجيل في برامج التدريب والتأهيل التي تقدمها الوزارة والمراكز المعتمدة. عدم امتلاك المتقدم لأصول ذات قيمة عالية أو راتب ثابت يتعدى الحد الأدنى للضمان.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للموظف 1443

لكي يستطيع الموظف الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، يجب أن يكون الدخل الشهري الخاص به أقل من الحد الأدنى المحتسب للضمان، وألا يكون مالكاً لأصول ذات قيمة عالية، بالإضافة إلى توافر باقي شروط الاستحقاق السالف ذكرها في الفقرة السابقة.

أسباب توقف صرف دعم الضمان بعد الاستحقاق

هناك عدة أسباب تؤدي إلى تجميد صرف الدعم للمستفيد بعد الاستحقاق، ومن هذه الأسباب فقد شرط من شروط الاستحقاق السابقة، أو وفاة الفرد المستحق للضمان أو تنازله عن الدعم الخاص به، ومن أهم أسباب وقف صرف الضمان بعد الاستحقاق عدم تحديث البيانات المطلوبة في الموعد المحدد.