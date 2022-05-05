طريقه الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالمملكة السعودية برقم العداد وطرق السداد

العديد من الأشخاص يتساءلون عن الطريقة الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة الخاصة بالكهرباء السعودية من خلال رقم العداد بالسعودية، إذ أن المملكة تقم بالحرص على إتاحة كافة وسائل الراحة للأشخاص المقيمين وكذلك المواطنين، ومن الممكن أن تستعلم عن الفاتورة الخاصة بالكهرباء من خلال الإنترنت، وأيضاً من الممكن سداد الفواتير أو التقديم على تركيب العداد الكهربائي، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الإنترنت، بوسائل كثيرة بدلًا من الذهاب إلى شركة الكهرباء، حيث قامت المملكة بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية لراحة المواطنين، وطرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء هي:

قم بالانتقال إلى الموقع الإلكتروني الذي يتعلق بشركة الكهرباء السعودية من خلال الرابط التالي: se.com.sa/ar

بعد ذلك قم بانتقاء خدمة الفواتير من خلال القائمة الرئيسية.

قم بالضغط على الفواتير الإلكترونية.

بعد ذلك قم بكتابة رقم العداد.

بعدها أدخل رقم الحساب.

بعد ذلك قم بتأكيد رمز التحقق.

اضغط على موافق أو دخول.

قم بإدخال البريد الإلكتروني.

بعدها قم بكتابة الهوية الوطنية.

اضغط على عرض الفواتير، ومن ثم سوف يتم عرض كافة الفواتير غير المسددة للكهرباء.

كما أنه بإمكانك أن تقم بدفع الفواتير بغير التوجه للمقر الرئيسي.

سداد فاتورة الكهرباء عن طريق الراجحي

يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال الخطوات التالية:

قم الانتقال إلى الموقع الخص بالراجحي من خلال الرابط الأتي: almubasher.com.sa/portal/auth/login.do

إدخال الاسم والرمز السري.

تسجيل الدخول.

انتقاء المدفوعات التي توجد بأعلى الصفحة.

بعد ذلك قم بانتقاء سداد فاتورة الكهرباء.

بعدها قم بسداد المبلغ الذي يتعلق بفاتورة الشهر المحدد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرسائل النصية

فيما يلي الخطوات الخاصة بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء: