التمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحي للسعوديين والمقيمين خلال 30 دقيقة فقط

التمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحي هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي تتيح لعملاء الراجحي من الحصول علي تمويل مالي يفي بإنهاء التزامات العميل وسط العديد من المميزات, وقد وضع مصرف الراجحي عدة شروط وضوابط يجب توافرها لدي العملاء حتي يتمكنوا من الحصول علي التمويل والتي سيتم التطرق لها لاحقا. ويعد مصرف الراجحي هو أحد أهم البنوك والمصارف بالمملكة العربية السعودية والتي تسعي دائما لإرضاء كافة العملاء من مختلف الطبقات من خلال توفير العديد من المنتجات التمويلية المختلفة, ومن هذه المنتجات التمويل الشخصي لشراء سيارات مستعملة يصل إلي 300 ألف ريال سعودي. وخلال هذا المقال وفي السطور القليلة القادمة سيتم تناول تفاصيل التمويل الشخصي الوطني وما هي المميزات والشروط الواجب توافرها لدي العميل.

مميزات القرض الشخصي وطني من مصرف الراجحي

قام مصرف الراجحي بتقديم التمويل الشخصي وطني وسط العديد من المميزات المختلفة التي يحصل عليها العميل وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلنت الجهات المختصة من البنك.

تمويل كبير كافي لإنهاء الالتزامات المالية أو البدء في مشروعات وحسب إمكانيات العميل.

أنظمة سداد مريحة جداً وأقساط شهرية تصل إلي (60) شهراً.

التمويل متاح للعملاء السعوديين والغير سعوديين.

هامش ربح تنافسي ومعدل زيادة سنوي بسيط.

الحماية من معدلات تغير الأسعار في حالة تمويل المنتجات السلعية.

السرعة العالية في إنهاء الإجراءات.

زيادة معدلات الأمان لدي العميل حيث يعمل بنك الراجحي تحت إشراف البنك المركزي السعودي.

يمكن القيام بالتحويل إلي التمويل الشخصي الوطني المطور في حالة عدم التوقيع علي عقد المنتج التمويلي وطني.

شروط الحصول علي القرض الشخصي الوطني من بنك الراجحي

وضع بنك الراجحي عدة شروط وضوابط يجب توافرها لدي العميل للحصول علي العرض وهي كالتالي:

ألا يقل عمر العميل السعودي عن 20 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً للموظفين ولا عن 70 عاماً للمتقاعدين.

أن يكون لدي العميل سجل ائتماني جيد وألا يكون متعثراً في سداد أقساط لمنتجات تمويلية أخري.

أن يكون العميل علي رأس عمل لدي احدي الجهات المعتمدة لدى بنك الراجحي.

ألا يقل الراتب الشهري للعميل الموظف عن 2,000 ألاف ريال سعودي شهرياً وللمتقاعد عن 1,900 ريال سعودي.

ألا يقل الراتب الشهري للعميل المقيم عن 5,000 ألاف ريال سعودي شهرياً.

كما أوضح بنك الراجحي أمكانية الحصول علي التمويل من خلال الدخول إلي تطبيق الراجحي أو التكرم بزيارة أحد فروع المصرف المجودة بكافة أنحاء المملكة أو الاستفسار عن أي سؤال علي الرقم (8001241222).