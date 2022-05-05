نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الدعم الريفي وما هي الخطوات والشروط بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في الدعم الريفي هو أحد أهم الموضوعات الشائكة التي تهتم بها فئة كبيرة جداً من المواطنين بالمملكة العربية السعودية والعاملين بالمجالات الذراعية. حيث تشجع الحكومة السعودية متمثلة في وزارة البيئة والزراعة جميع المشروعات الخاصة بالأسر المنتجة, وذلك لتنمية المجال الاقتصادي وتنمية المهارات الخاصة بهم. وتعتمد مجالات مشروعات الأسر المنتجة علي تنمية المواد الزراعية ومناحل العسل الطبيعي ومشروعات الثروة السمكية والحيوانية من خلال تربية المواشي وإنتاج اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء وذلك من أجل تقليل الوارد من الدول الأخري بل والبدء في التصدير, وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل رابط التسجيل في الدعم الريفي وكيفية التسجيل وما هي الشروط والضوابط التي وضعتها المملكة لضمان وصول الدعم لمستحقيه في السطور القليلة القادمة.

ما هو رابط التسجيل في برنامج الدعم الريفي

يتساءل العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الرابط الخاص بالتسجيل في برنامج الدعم الريفي, وللإجابة فقد أوضحت وزارة البيئة والزراعة عن إمكانية القيام بالتسجيل من خلال الدخول إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة ببرنامج الدعم الريفي.

كيفية السجيل في برنامج الدعم الريفي

يمكن القيام بالتسجيل في برنامج الدعم الريفي من خلال اتباع الخطوات القليلة القادمة:

قم بالدخول إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية لدعم الريف والقيام بالضغط علي كلمة ” الدعم كأسر منتجة “.

والقيام بالضغط علي كلمة ” “. القيام بالضغط علي كلمة “ سجل الآن” وبعدها سيحول النظام لصفحة التسجيل وإدخال البيانات كالأتي: الاسم كاملاً (رباعي), ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو تحديد رقم الإقامة. قم باختيار الجنسية وكذلك إدخال تاريخ الميلاد مع القيام بتحديد النوع (ذكر أو أنثى). قم بإدخال السن وكذلك اختيار ما بين إذا كنت (أعزب – متزوج – مطلق). يأتي بعد ذلك ذكر عدد الأفراد التي تعولهم داخل أسرتك. قم بتحديد الحالة الصحية لك وتسجيل ما إذا كنت تمر بأزمات صحية أو أمراض. قم بتحديد رقم الهاتف الخاص بك. قم بإدخال كافة الدخل الذي تحصل عليه شهرياً مع مراعاة الدقة والشفافية. قم بإدخال نوع العمل. قم بإدخال نوع السكن (خاص – تأجيري) وكذلك المنطقة الإدارية التابع لها.

وبعدها سيحول النظام لصفحة التسجيل وإدخال البيانات كالأتي: قم بإرفاق جميع المستندات الدالة علي الأوراق الشخصية المشار إليها بعاليه مثل (إثبات الملكية للسكن أو العقد التأجيري – فواتير كهرباء للسكن – ……) , مع المستندات الدالة علي المشروع (ما هو النشاط الذي تقوم به – دراسة جدوي مدققة – …… ).

إدخال كافة البيانات المتبقية كل في مكانه المخصص.



شروط التسجيل في برامج الدعم الريفي

يجب توافر الشروط التالية حتي تتمكن من التسجيل في برامج الدعم الريفي وهي كالآتي:

أن يكون العميل سعودي الجنسية .

. ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة.

ألا يزيد الدخل الشهري للعميل عن 6,000 ألاف ريال سعودي .

الدخل الشهري للعميل عن . في حالة حصول العميل علي جنسية سعودية يجب إحضار بطاقة التنقل .

. يشترط التسجيل في وثيقة العمل الحر.

ألا يكون العميل مسجلاً لدي أكثر من 3 برامج دعم.

العميل مسجلاً لدي وجود حساب ساري الصلاحية بأحد البنوك.

التعريف بالمشروع من خلال تقديم دراسة جدوي مستوفية الأركان.

من خلال تقديم مستوفية الأركان.

وبهذا نكون قد أوضحنا شروط وتفاصيل التسجيل في برنامج الدعم الريفي, وذلك في إطار حرص الحكومة السعودية علي تنمية كافة المجالات الخاصة بالأسر المنتجة من خلال تقديم الدعم لهم.