نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للشياكة عنوان.. تنظيف الكوتشى الأبيض وكملى انقتك وخلية جديد ديماً لتكوني متميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا ذهبنا إلى محلات الأحذية فغالبًا ما نجد أن الكوتشي الأبيض هو أكثر الألوان طلبًا وذلك لأنه يتناسب مع جميع ألوان الملابس، ولكن أكثر ما يجعلنا ننزعج عند ارتدائه هو لونه الذي يتسخ بكل سهولة، لذلك نقدم لكم طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بكل سهولة ودون الحاجة إلى تكاليف باهظة فكل مكونات الخلطة ستجدينها متوفرة لديك فهي طبيعية ولا تؤثر على خامة الكوتشي.

تنظيف الكوتشي الأبيض

لأن الكوتشي الأبيض لا يمكنك الاستغناء عنه ابدًا، ولأن الكوتشي هو الشيء الذي يظهر نظافتك نقدم لك أفضل وأسهل الطرق التي تجعله ناصع البياض كالجديد، وإليك بعض هذه الطرق فيما يلي:

المواد المبيضة

يمكنك أن تجعل الكوتشي الأبيض الخاص بك جديد، وذلك من خلال وضع غطاء من الكلور المبيض ويفضل أن يكون كلوركس، ثم قم بوضع كوب من الماء الفاتر عليه واستخدم فرشاة الأسنان وغمسها في الخليط، ثم قم بفرك الكوتشي قطعة، ثم بعد ذلك يمكنك غسله جيدًا بالماء الجاري.

معجون الأسنان

قم بوضع قطعة من معجون الأسنان على المكان المراد تنظيفه ثم قم بفرده جيدًا على المكان. ثم بعد دقيقة استخدم فرشاة أسنان في فركها جيدًا. وبعد أن تتخلصي من البقع قومي بغسل الكوتشي بالماء جيدًا للتخلص من الرغوة، ثم يترك ليجف تمامًا.

صودا الخبز ومسحوق التنظيف

نظف الكوتشي الابيض الخاص بك بكل سهولة. وذلك بوضع القليل من مسحوق التنظيف الخاص بك سواء أكان جل أو بودر، ثم عليك التخلص من الأوساخ الأولية من على الكوتشي. بعد ذلك قم بخلط ملعقة من الماء على ملعقة من صودا الخبز ويتم وضعها على البقعة وتترك قليلًا. ثم يتم فركها بفرشاة أسنان. ثم بعد ذلك عليك بغسل هذه المنطقة للتخلص من الرغوة باستخدام الماء الفاتر ويترك ليجف تمامًا.

في نهاية الحديث عن تنظيف الكوتشي الأبيض. فقد قمنا بعرض أكثر من طريقة من أجل ذلك فقد عرضنا طريقة معجون الأسنان واستخدام المواد المبيضة. وأيضًا عرضنا طريقة تنظيفه باستخدام صودا الخبز ومسحوق التنظيف. عليك استخدام المتاح لديك.