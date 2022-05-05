روسيا: مقتل 600 مقاتل في هجمات على مواقع عسكرية أوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 مايو 2022 11:22 صباحاً - قالت روسيا، إن مدفعيتها قصفت مواقع ومعاقل أوكرانية عديدة الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل 600 مقاتل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس، أيضا إن صواريخها دمرت معدات جوية في مطار كاناتوفو في منطقة كيروفوراد بوسط أوكرانيا، ومستودعا كبيرا للذخيرة في مدينة ميكولايف الجنوبية.

وأكدت الوزارة أن سلاح الجو الروسي استهدف الليلة الماضية 93 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، كما أسقط 3 مقاتلات و14 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية.

وأضاف البيان أن القصف الروسي طال أيضا مركز قيادة للواء الدبابات الـ 17 في الجيش الأوكراني و4 مناطق لحشد العسكريين والآليات الحربية، بالإضافة إلى مستودعين للمعدات العسكرية والتقنية في مطار عسكري قرب مدينة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.