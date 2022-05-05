مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وواجه المرابطون والمرابطات الاقتحامات بالتكبيرات، وحاولت قوات الاحتلال منعهم من التواجد فى باحات المسجد واعتدت عليهم، وحاصرتهم فى المصلى القبلى، بقنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطى، واعتدت على المرابطات فى صحن مسجد قبة الصخرة.

وحطمت قوات الاحتلال زجاج منبر صلاح الدين التاريخى داخل المصلى القبلى فى المسجد الأقصى، وأغلقت أبوابه بالسلاسل الحديدية وحاولت إفراغ ساحات المسجد من المصلين بعد أن أغلقت البوابات الرئيسية للمسجد الأقصى بالسلاسل الحديدية ومنعت المصلين من دخوله.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت أصدر - أمس الأربعاء - تعليمات بالسماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى اليوم، احتفالًا بإعلان دولة الاحتلال رغم تحذيرات مسؤولين فلسطينيين من تداعيات ذلك وجهود إقليمية غير عادية لمنع خروج الأمور عن السيطرة ورد فصائل المقاومة من قطاع غزة.

ودعا قاضى قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من التداعيات الخطيرة جدا على المنطقة والعالم إذا نفذ المستوطنون مخططهم باقتحام المسجد الأقصى المبارك اليوم، داعيًا العقلاء فى المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤوليتهم ومنع فتيل الانفجار الذى يسعى المتطرفون من المستوطنين لإشعاله، مؤكداَ ان عصابات المستوطنين تسعى بكل الطرق لارتكاب جريمة فى المسجد الأقصى المبارك وإشعال نار الحرب الدينية التى سوف تأكل الأخضر واليابس.