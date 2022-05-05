ارتفاع أسعار اللحوم بالأرجنتين.. وصحيفة: الماشية فاقت تعداد السكان

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "خيستيون" البيروفية، إن الأرجنتين تعانى حاليا من أزمة لحوم وماشية واضحة مع ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن عدد الأبقار فى البلاد فاق عدد السكان، مع انهيار الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار.
وبحسب الصحيفة، فإن اللحوم أصبحت سلعة صعبة البيع بعد ارتفاع الأسعار فى الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن أسعار اللحوم فى محلات الجزارة ومحلات السوبر ماركت ارتفعت حتى أبريل بنسبة 60%.
ووفقًا لمسح أجراه معهد ترويج لحوم الأبقار الأرجنتينية (IPCVA)، كان الاستهلاك فى مارس عند 47.7 كيلوجرام فقط. لكل فرد فى العام، وهو ما يمثل انخفاضًا سنويًا بنسبة 2.7%.
وأوضحت الصحيفة، أن الأرجنتين تصدر كميات أقل من اللحوم أيضا بسبب القيود التى تفرضها الحكومة لتحقيق التوازن فى السوق الداخلية، وهو أمر لم يكن عمليًا حلاً لتهدئة الأسعار أيضًا.
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