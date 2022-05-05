أول تعليق يابانى على العقوبات الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال كيشيدا - حسبما ذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الخميس - إن إعلان روسيا غير مقبول على الإطلاق، مشيرا إلى أنه سيقوم بالرد بشكل مناسب من خلال فرض المزيد من العقوبات بالتعاون مع مجموعة الدول السبع وغيرها فى المجتمع الدولى.

وأضاف التليفزيون، أن اليابان فرضت بالفعل عقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ومئات آخرين من الروس وغيرها، مشيرا إلى أنها قامت الشهر الماضى بطرد ثمانية مسؤولين روس من العاصمة طوكيو.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت - أمس الأربعاء - أنها وضعت رئيس الوزراء اليابانى ووزير الخارجية "يوشيماسا هاياشي" بالإضافة إلى وزراء المالية والدفاع والعدل فى اليابان على "القائمة السوداء" للأشخاص الممنوعين من دخول روسيا.