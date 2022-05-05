روسيا: فرض عقوبات جديدة يأتى بنتائج عكسية

جدة - نرمين السيد - وأضافت السفارة: "نوصى الدوائر الحاكمة فى أمريكا، بأن توجه طاقاتها التى لا تعرف الكلل لحل المشاكل فى الولايات المتحدة نفسها"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
ودعت السفارة الروسية، الجانب الأمريكى إلى التخلى عن مثل هذا المسار العقيم الذى قد يجلب نتائج عسكية، مشددة على أن إجراءات الضغط لن تحقق أهدافها.
وأكدت السفارة، على أن روسيا ستواصل تنفيذ المهام المحددة فى العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.
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