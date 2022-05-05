النمسا تعلق على حظر إمدادات الغاز الروسى

وقال شتيرن- فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الخميس: "لا أعتقد أننا اليوم جاهزون لفرض حظر، ما لم نكن مستعدين لمواجهة العواقب. هناك أمر يجب فهمه بوضوح، وهو أن توفير الغاز لنا لا يتم من خلال إنتاجه محليا فى أوروبا، ولكن من خلال التوريدات من روسيا".
واعتبر رئيس شركة النفط والغاز النمساوية أن وقف الإمدادات ستترتب عليه عواقب واسعة النطاق على الصناعة والاقتصاد.
وأضاف: "هناك قانون لإدارة الطاقة من شأنه أن يزود المنازل بالتدفئة. وتستهلك الأسر فى المتوسط حوالى 20% من الغاز سنويا، ونحتاج إلى حوالى 35% لإنتاج الطاقة وحوالى 40% لتلبية احتياجات الصناعة. نريد الحفاظ على نشاطنا الاقتصادى، لكن هذا لن يكون ممكنا بشكل كامل (فى حال حظر الإمدادات من روسيا)".
وطالبت روسيا عملاءها الأوروبيين بدفع ثمن الغاز بالروبل، وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبى، وقطعت موسكو - الأسبوع الماضى - الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.
وعقد وزراء الطاقة فى الاتحاد الأوروبي- الإثنين الماضى- اجتماعا فى بروكسل لمناقشة الرد المشترك على قرار روسيا قطع إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، وركزت المحادثات على أفضل السبل لضمان أمن الطاقة لأوروبا، وسط تصاعد الضغط لإيجاد إمدادات بديلة.
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