نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام نتائج القبول الموازي الثالث المتوسط 2022 برقم الامتحان عبر وزارة التعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول الموازي وكيفية الاستعلام عنه، حيث يبحث الكثير عبر موقع وزارة التعليم عن طريقة التقديم في الكليات العلمية والطبية والشروط الواجب توافرها للالتحاق بها، كما يتم التساؤل عن كيفية الاستعلام عن النتيجة التي حصل عليها سواء بالقبول أو بالرفض في الالتحاق، وذلك سهل على الطلاب من التوجه إلى الكلية للاستفسار عن كافة الأسئلة التي ترغب في معرفتها دون التوجه إلى مقر الكلية وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا تابعونا حضراتكم من خلال مقالنا هذا.

نتائج القبول الموازي وكيفية الاستعلام

يبحث الكثير عن معرفة كل ما يتعلق بنتائج القبول الموازي وذلك من خلال الآتي:

يتم الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العراقي لاختيار النتائج الخاصة بالقبول.

ثم يتم بعد ذلك كتابة كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالطلاب من أسم ورقم الجلوس لكي يتم عرض النتيجة.

يتم بعد ذلك تحديد الامتحان الذي قام به الطالب وكذلك المدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك يتم التأكد من كافة البيانات ويتم تأكيدها لكي يتم إظهار النتيجة.

شروط القبول الموازي

هناك العديد من الشروط التي لابد من توافرها لكي يتم التقديم للقبول الموازي والتي تتمثل في الآتي:

لابد أن يكون المتقدم حاصل على درجات تتجاوز الحد التراكمي بثلاث درجات وأن لا يقل عن المعدل التراكمي بخمسة درجات لكي يلتحق بالكليات العملية.

لابد على الطالب أن يتجاوز الدرجات المحددة بست درجات وذلك لكي يسمح له بالالتحاق في كافة الكليات والمعاهد في كافة محافظات العراق.

كما يلزم أيضاً أن يتجاوز الطالب المعدل التراكمي بسبع درجات في حال رغبته في الالتحاق بالكليات الرياضية في العراق.

توفر لك وزارة التعليم موقع إلكتروني خاص بها وذلك للاطلاع على النتائج الخاصة بالقبول من خلال الدخول على الموقع.

في الختام فقد تعرفنا على نتائج القبول الموازي وكيفية الاستعلام وكذلك على شروط القبول في الكليات والمعاهد المتواجدة في كافة محافظات العراق، وتعرفنا على رابط الاستعلام عن نتائج الموازي في العراق لكي يتم معرفة النتائج بكل سهولة دون الحاجة للذهاب لمقر المتواجد به النتائج.