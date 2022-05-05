وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية تحدد شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443

يبحث بعض المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل وشروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطوّر، وتعد خدمة الضمان الاجتماعي هي خدمة قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من أجل تقديم كل ما تستطيع تقديمه للمحتاجين في المملكة من توفير مساعدات مالية وسداد ديون الغارمين وتحديد دخل شهري لكبار السن والغير قادرين على العمل بسبب ظروف صحية معينة ولكن يمكنكم التقديم وفقًا لشروط ومعايير محددة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطوّر 1443هـ

حددت وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عدة شروط يجب أن تتوافر في المواطن المتقدم على الضمان الاجتماعي وتتمثل في كل مما يلي:-

يجب أن يكون المواطن جنسيته وأصله ومنشأه في المملكة العربية السعودية بشرط الإقامة الكاملة في المملكة.

يُستثنى من الشرط الأول المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي والمطلقة ولها أبناء سعوديين وكذلك الأرملة السعودية المتزوجة من زوج أجنبي.

كما يُستثنى الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة واليتامى والأرامل والأشخاص الحاصلة على بطاقة تنقل.

دخل المتقدم الشهري يجب ألا يزيد عن 11 ألف ريال سعودي لرب الأسرة ولا يقل عن 550 ريال سعودي لكل فرد من أفرادها.

يجب استيفاء كافة المتطلبات المقدمة من وزارة الموارد البشرية الخاصة بخدمات الصحة والتعليم لأبناء المستفيدين.

الالتزام بكافة شروط برامج التوظيف والتعيين لكل الأشخاص القادرة على العمل من أبناء المستفيدين.

لا يجب على المتقدم أن يكون تابعًا أو كان مقيمًا في أحد دور الإيواء التابعة لدولة السعودية.

عدم امتلاك المتقدم أي أصول عريقة وغنية.

على العائل الذي له أكثر من أسرة يتم احتساب كل أسرة بمثابة أسرة مستقلة ولكل أسرة معاش خاص.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور