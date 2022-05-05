مساعدات المحتاجين من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وكيفية التقديم بالخطوات لمواطني السعودية

مساعدات المحتاجين من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد يبحث بعض المحتاجين إلى المساعدة في المملكة العربية السعودية عن طرق الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد، حيث تسعى مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد عن تقديم كافة المساعدات والخدمات إلى المواطنين الأكثر حاجة إلى هذه المساعدة والتي من خلالها قد يستطيعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية واحتياجات أسرتهم ويتكيفوا قليلًا مع حالة الغلاء التي غزت البلاد والتدهور في جميع النواحي العملية والاقتصادية وغيرها.

طريقة الحصول على مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

عند تقديم طلبك للحصول على مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها وهي:-

قم بكتابة الطلب وتنسيقه بشكل جيد حتى يتم النظر فيه وابدأ خطابك بكتابة “بسم الله الرحمن الرحيم”.

بعد ذلك قم بإلقاء تحية الإسلام على سمو الأمير والأخوة العاملين ثم ابدأ في كتابة نوع المساعدة التي ترغب في الحصول عليه.

أدرج كل الأسباب التي دفعتك للتوجه إلى المؤسسة لطلب المساعدة وأرفق كل الأدلة والصور والمستندات التي تفيد صحة ما قمت بكتابته من أسباب.

اكتب رقم هاتفك المحمول وكل البيانات الخاصة بك من حالتك المالية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك محل سكنك ومقر عملك.

في نهاية الخطاب اكتب اسمك بشكل كامل ثم قم بشكل سمو الأمير على تقديمه لمثل هذه الخدمات واطلب منه أن ينظر في خطابك حتى يتم قبوله وتنعم بالمساعدة.

الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

تتمثل الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد في كل مما يلي:-

دعم مشاريع إسكان خاصة بالمحتاجين.

كفالة اليتامى والأرامل والأسر الفقيرة.

تواصل مباشر مع أشهر الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدة.

مساعدة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

سداد ديون الغارمين وكفالة أسر هؤلاء المديونين.

تقديم كل أنواع الخدمات الطبية وثمن الأدوية للمحتاجين سواء كانوا داخل أو خارج المملكة.

طرق التواصل مع مؤسسة عبد العزيز بن فهد