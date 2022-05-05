الشؤون الاجتماعية.. كيفية الإستعلام عن منحة الزوجة والأولاد في ليبيا 2022 بالرابط والخطوات

الشؤون الاجتماعية.. كيفية الإستعلام عن منحة الزوجة والأولاد في ليبيا 2022 فيما يلي نقوم بتقديم طريقة الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء ليبيا، حيث قامت الدكتور وفاء الكيلاني وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالكشف عن توفير الوزارة منحة خاصة بالأبناء والزوجة للحصول على مبلغ مالي معين و هو علاوة شهرية يتم صرفها كل شهر مقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية، وهذه العلاوة هي بمثابة دعم مالي من الحكومة إلى مواطنيها حتى ينعموا بحياة راضية ويتكيفوا مع ظروفها الصعبة والان تابعونا في خطوات التسجيل وشروط الاستحقاق.

طريقة الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء ليبيا

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة ليبيا الشقيقة بتقديم رابط خاص بالاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء ليتمكن الجميع من الاستعلام بشكل بسيط.

كيفية التسجيل في منحة الزوجة والأبناء الليبية

أكد أحد المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية أنه يمكنكم التسجيل في المنحة عبر اتباع الخطوات التالية:-

من خلال الدخول على منصة الوزارة الليبية الخاصة بالعلاوة على رابط https://wcsg.sa.gov.ly .

. بعد ذلك قم بإدخال الرقم الوطني الخاص بك ثم أدخل رقم القيد ثم انقر على “التالي”.

يلي ذلك كتابة رقم هاتفك المحمول حتى يتم إرسال رسالة نصية SMS عليه تشمل كود التحقق لتقوم بكتابته على الشاشة في مكانه المخصص.

وأخيرًا انقر على “تسجيل” وابدأ في الاستعلام عن كل ما يخص المنحة من موعد وتفاصيل.

شروط استحقاق علاوة الزوجة والأبناء الليبية

وحددت الوزارة عدة شروط يجب أن تكون متوفرة في أي مواطن أو مواطنة ترغب في الحصول على المنحة الليبية و من بين هذه الشروط ما يلي:-