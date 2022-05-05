استطلاع: الاقتصاد الأمريكى فى أسوأ حالاته منذ 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمعطيات الدراسة، فقط 23% من الأمريكيين يبدون تفاؤلا بالأوضاع الاقتصادية فى البلاد.

والمرة الأخيرة التى تم فيها تسجيل هذا المستوى المنخفض من الرضا عن الوضع الاقتصادى فى البلاد، كانت فى يناير 2012 - حينها كان 18% فقط من المشاركين راضين عن وضع الاقتصاد الأمريكى.

ويشار إلى أنه فى ديسمبر 2021، تم تقييم الظروف الاقتصادية فى البلاد بشكل إيجابى من قبل 37 % من الأمريكيين.

ويرى أكثر من نصف الذين تم استطلاع آرائهم (55%)، أن سياسة إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادى، حيث ارتفع عدد غير الراضين عن تصرفات السلطات الأمريكية فى هذا المجال بنسبة 10% مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضى.

يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع بين 28 أبريل و1 مايو وشمل 1007 من البالغين الأمريكيين.