كولومبيا: تسليم زعيم أخطر عصابة لـ تجارة المخدرات فى العالم (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، صدر بيان عن الرئيس الكولومبى، أمس الأربعاء، قال فيه: "أود أن أبلغكم بأن دايرو أنطونيو أوسوجا الملقب بـ "أوتونييل" تم تسليمه".

وأكد رئيس كولومبيا أن أوسوجا كان مجرمًا لا يقارن ببأى مجرم آخر إلا بابلو إسكوبار، وهو زعيم أكبر عصابة لتجارة المخدرات فى العالم فى الثمانينات والتسعينات.

جدير بالذكر، أن أوسوجا، تم إلقاء القبض عليه فى أكتوبر الماضى، وفى 8 أبريل وقع الرئيس دوكى قرارا بتسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يتهم أوسوجا بتهريب المخدرات.

وعلق مجلس الدولة بـ كولومبيا، أواخر أبريل الماضى تنفيذ قرار التسليم إلى أن تنتهى المرافعات القضائية فى دعاوى مرفوعة ضده من قبل ضحايا جرائم عصابته، وهو ما تراجع عنه المجلس أمس الأربعاء.