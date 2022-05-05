جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، صدر بيان عن الرئيس الكولومبى، أمس الأربعاء، قال فيه: "أود أن أبلغكم بأن دايرو أنطونيو أوسوجا الملقب بـ "أوتونييل" تم تسليمه".
وأكد رئيس كولومبيا أن أوسوجا كان مجرمًا لا يقارن ببأى مجرم آخر إلا بابلو إسكوبار، وهو زعيم أكبر عصابة لتجارة المخدرات فى العالم فى الثمانينات والتسعينات.
جدير بالذكر، أن أوسوجا، تم إلقاء القبض عليه فى أكتوبر الماضى، وفى 8 أبريل وقع الرئيس دوكى قرارا بتسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يتهم أوسوجا بتهريب المخدرات.
وعلق مجلس الدولة بـ كولومبيا، أواخر أبريل الماضى تنفيذ قرار التسليم إلى أن تنتهى المرافعات القضائية فى دعاوى مرفوعة ضده من قبل ضحايا جرائم عصابته، وهو ما تراجع عنه المجلس أمس الأربعاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كولومبيا: تسليم زعيم أخطر عصابة لـ تجارة المخدرات فى العالم (تفاصيل) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.