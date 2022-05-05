العالم اليوم - أرباح بنك وربة الكويتي تقفز 143% لـ 22 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 مايو 2022 09:21 صباحاً - أعلن بنك وربة الكويتي اليوم الخميس أنه حقق زيادة نسبتها 143% في ربحه الصافي في الربع الأول من العام الحالي.

قال البنك في بيان لبورصة الكويت إنه حقق 6.75 مليون دينار (22 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأول مقارنة مع ربح صاف قدره 2.78 مليون دينار قبل عام.

وأرجع البنك سبب الزيادة إلى انخفاض مخصصات القيمة وزيادة صافي إيرادات التشغيل نتيجة زيادة صافي إيرادات أتعاب وعمولات وصافي إيرادات الاستثمار. وقد قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصروفات التشغيل.