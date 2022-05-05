الأرصاد تكشف أسباب درجات الحرارة الجنونية فى الهند (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "سجلت جميع المناطق درجات حرارة تجاوزت 42 درجة ودرجة حرارة سطح الأرض 62 درجة مئوية، ولم تشهد هذه الدرجات منذ 122 عاما".

وأضافت الأرصاد: "بسبب هذا الارتفاع ازداد الطلب على الطاقة وانخفض مخزون الفحم، ما جعل البلاد تعانى أسوء حالة نقص فى الكهرباء منذ أكثر من 6 سنوات".

درجات الحرارة فى الهند

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك اشتعلت الحرائق فى الغابات ووصل عدد الحرائق إلى 309 حرائق وفقا للتقارير الحكومة الهندية فى 27 أبريل الماضى".

واستطردت الأرصاد المصرية: "موجات الحر شائعة فى الهند فى الربيع وبداية الصيف خاصة مايو وهو عادة الشهر الأعلى حرارة، ولكن تستمر الأجواء الحارة من مايو إلى سبتمبر بسبب الرياح الموسمية، ويؤدى الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة إلى عدد كبير من الوفيات مثل موجة يونيو 2015 والتى قتلت أكثر من 2000 شخص حول العالم".