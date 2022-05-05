كم مبلغ الدعم السكني وطريقة التقديم في الدعم السكني 1443 وشروط استحقاق الدعم

كم مبلغ الدعم السكني وطريقة التقديم في الدعم السكني، هناك الكثير من المشروعات و المساعدات المختلفة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمساعدة كافة أطياف المجتمع وهذا بغرض تحسين الوضع المادي للعديد من الأسر السعودية المحتاجة وتطوير المملكة و الوصول إلى مبادئ المساواة بين المواطنين، ومن أهم المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية تحت إشراف وزارة الإسكان السعودية هو الدعم السكني حيث يوفر هذا الدعم مبلغ مادي للأسر المحتاجة الذين يعانون من الدخل المنخفض أو محدودي الدخل ولا يوجد لديهم مسكن للعيش به، كما يقدم لهم وحدات سكنية للأسر الذين لا يوجد لديهم مسكن للعيش به لذلك هناك الكثير من المواطنين الذين يتساءلون عن طريقة التقديم وقيمة الدعم المادي التي يقدمه.

قيمة مبلغ الدعم السكني

مبلغ الدعم السكني يختلف قيمة الدعم السكني الذي يتم صرفه للمستحقين من قبل صندوق التنمية العقاري، ويختلف قيمة الدعم من شخص إلى الآخر بإختلاف المرتب الشهري للأسرة وعدد أفراد الأسرة، على أن يكون قيمة الصرف على النحو التالي:

يتم صرف نسبة 100% من قيمة الدعم لمستحقيه لمن يكون دخلهم الشهري لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي.

يصرف نسبة 95% من قيمة الدعم السكني للأشخاص والأسر الذين يزيدون دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال سعودي بحد أقصى 15 ألف ريال سعودي.

يتم صرف نسبة 90% من قيمة الدعم السكني الأسرة المستحقة لمن يصل دخلهم الشهري عن 16 ألف ريال سعودي على أن يكون عدد أفراد الأسرة 3 أفراد فقط.

يصرف نسبة 85% من يصل دخلهم الشهري 17 ألف ريال سعودي وهذا للفرد الواحد.

يتم صرف نسبة 80% لمن يصل دخله الشهري 18 ألف ريال سعودي للفرد الواحد.

يصرف نسبة 75% لمن يزيد دخلهم الشهري عن 20 ألف ريال سعودي للفرد الواحد.

طريقة التسجيل في الدعم السكني للحصول على الدعم

سنقدم لكم خطوات التقديم في الدعم السكني وهي:

أولاً قم بالدخول إلى بوابة سكني.

ثم قم بالنقر على القائمة الرئيسية واختيار التسجيل في الدعم السكني.

قم بإدخال البيانات المطلوبة من تاريخ الميلاد و البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

بعد ذلك قم بالنقر على أنا لست روبوت.

سيصل إليك رسالة برقم المرور قم بإدخال الرقم في الخانة المخصص لها.

شروط الدعم السكني