نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اغلاق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 وفقًا لتحديد وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة انشغل الكثيرين بمعرفة طريقة التسجيل بالضمان المطور، وهم قلقين حتى لا يتم إغلاق التسجيل وهم لا يعلمون الموعد، ولذلك يتساءلون بشكل دائم عن الميعاد الخاص بانتهاء التسجيل بالضمان المطور، فالكثير من الأفراد بالمملكة السعودية يستفيدون من الضمان والبرامج المتاحة به، فهو يقدم دعماً للأسر المحتاجة حتى يواجهوا أعباء الحياة المختلفة، وعبر مقالنا هذا سنقدم إليكم موعد اغلاق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

موعد اغلاق التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد قد صرحت عن الميعاد الذي سيتم فيه الانتهاء من التسجيل بالضمان المطور، وسيكون هذا الأمر 5 ربيع ثاني 1444 الذي يوافق وقتها 30 أكتوبر 2022، ولقد وضحت الوزارة بأنه لن يتم الإيقاف للدعم أو حتى نفاذه لأي من المستفيدين من برامج الضمان خلال تلك الفترة أو حتى بعد الانتقال بالشكل الكامل للضمان المطور.

شروط الحصول على الضمان المطور

إن وزارة الموارد قد وضحت كافة الشروط التي تلزم حتى يستطيع الشخص من القيام بالتسجيل داخل الضمان المطور، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

أولاً ضرورة توفر الجنسية فأهم شيء أن تكون جنسية المتقدم السعودية.

الإقامة الدائمة الكاملة بالمملكة السعودية.

دخل المواطن لا يكون أكثر من الحد الأدنى الذي يخص معاش الضمان.

في حالة كان أحد الأفراد التابعين للأسرة مقيماً خارج المدينة التي يسكن بها فليس هناك مشكلة فهذا الأمر لن يكون مؤثراً على الضمان.

دخل الشخص العائل لا يزيد عن 1100 ريالاً سعودياً وكل فرض تابع له 550 ريال سعودي.

ولقد أوضح الضمان بأنه لا يجب على الشخص المستفيد أن يكون مقيماً داخل أي دور للرعاية بالسعودية.

في حالة كان المستفيد من الضمان له أكثر من أسرة فتحصل كل أسرة منهم على المعاش بشكل منفصل دون أن تؤثر على الأخرى بعد التأكد من توفر الشروط.

الضمان المطور

وزارة الموارد كانت أعلنت على نظام المطور الذي يحقق استقراراً لجميع الفئات الاجتماعية الأشد فقراً واحتياجاً، حتى يغطي احتياجاتهم الرئيسية ويستطيعوا عيش حياة كريمة، وكان قد بدأ منه نوفمبر بالعام الماضي، ووضحت الوزارة بأنه يستهدف اعداداً أكثر دون أن ينظروا لحالتهم الاجتماعية أو حتى الوظيفية، فالبرنامج يمكن المستفيدين من أن يحققوا الاستقلال المادي ويتحولوا من أشخاص محتاجين لمنتجين.