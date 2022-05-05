نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودية موعد استئناف الدراسة الفصل الثالث بعد عيد الفطر 2022 في المقال التالي

وزارة التعليم السعودية أعلنت استئناف الدراسة الفصل الثالث والنهائي من العام الدراسي 1443-2022 بعد اجازة عيد الفطر يوم الأحد القادم 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022 وينطبق ذلك على كافة المدارس السعودية وكما أوضح من قبل الخبير التعليمي عادل الحارثي أن موعد استئناف الدراسة بعد اجازة عيد الفطر تشمل أيضًا المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وليس الطلاب والطالبات فقط، وذلك بعد صدور توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان بإجازة المعلمين والمعلمات مع إجازة الطلاب تخفيفًا على المعلمين والمعلمات في شهر رمضان الماضي،والجدير بالعلم أن بعد استئناف الدراسة ستوافق أول إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022. رسميًا وزارة التعليم عودة الدراسة الفصل الثالث 2022 كذلك أعلنت وزارة التعليم السعودية جدول الاجازات الرسمية للمدارس خلال الفصل الثالث من العام الدراسي 1443- 2022 كالتالي: أولًا إجازة عيد الفطر المبارك ستبدأ من يوم الخميس 21 أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443، وستنتهي يوم السبت الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، ومدة أول إجازة 13 يوم متواصل.

ستبدأ من يوم الخميس 21 أبريل 2022 الموافق 20 من شهر رمضان 1443، وستنتهي الموافق 6 شوال 1443 الموافق 7 مايو 2022، ومدة أول إجازة 13 يوم متواصل. أيضًا إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم 24 رمضان 1443 وتبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم السبت.

يوم 24 رمضان 1443 وتبدأ من يوم الأربعاء حتى يوم السبت. كذلك ثاني إجازة مطولة سيحصل عليها الطلاب بعد انتهاء اختبارات الفترة الثانية وهي يوم الأربعاء الموافق 16 ذي القعدة 1443هـ. بالتفصيل جدول إجازات الفصل الدراسي الثالث 1443 وزارة التعليم السعودي إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة التعليم السعودي بقيادة معالي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ وضعت جدول إجازات الفصل النهائي للعام الدراسي 2022 بالمملكة كالتالي: بداية إجازة عيد الفطر 20 من شهر رمضان 1443 الموافق 21 أبريل 2022 بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 7 شوال 1443 الموافق 8 مايو 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 24 شوال 1443 الموافق 25 مايو 2022 إجازة نهاية أسبوع مطولة 16 ذي القعدة 1443الموافق 15 يونيو 2022 بداية إجازة نهاية العام الدراسي 1 ذي الحجة 1443 الموافق 30 يونيو 2022 عمر شويل - جدة وزارة التعليم السعودية موعد استئناف الدراسة الفصل الثالث بعد عيد الفطر 2022 - ثقفني

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