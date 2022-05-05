نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مدرسة أرامكو للنساء تعليم القيادة الاوراق والشروط المطلوبة 1443 في المقال التالي

التسجيل في مدرسة أرامكو للنساء تعليم القيادة تبحث الكثير من السيدات في المملكة العربية السعودية بالأخص وكذلك الرجالة عن طريقة التسجيل في مدرسة أرامكو للقيادة وتعلم أصولها، حيث تعد مدرسة أرامكو لتعليم القيادة هي من أشهر المدارس السعودية التي تساعد المواطنين في تعلم كيفية قيادة السيارة فنحن في زمن لا غنى لنا عن السيارة في حياتنا وهي أمر هام وضروري ولم يعد من الرفاهية فقط أن تتعلم كيف تقود السيارة وإنما أصبح من الأمور الهامة التي قد تساعدك في الكثير. طريقة التسجيل في مدرسة أرامكو للقيادة قم بالدخول على رابط منصة “أبشر” للأفراد من خلال رابط الموقع الخاص بها أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “المرور” ومنها انقر على أيقونة “المواعيد” ومنها اختر أيقونة “التدريب في مدرسة تعلم القيادة”.

يتم عرض كل المدارس التابعة لشركة أرامكو السعودية والتي تخص منطقتك وتساعدك في تعلم القيادة قم باختيار إحدى المدارس المناسبة لك.

حدد المواعد المناسب لك وأرفق كافة الأوراق والمستندات وتأكد من موافقتك لجميع شروط المدرسة وأكد عملية الحجز ثم قم بطباعة الموعد. شروط الحصول على رخصة قيادة من مدرسة أرامكو يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام عند تقدمه للحصول على رخصة تعلم القيادة وهو من أهم الشروط الخاصة بقيادة الدراجات النارية.

بالنسبة لاستخراج شهادة أو رخصة قيادة مؤقتة يجب أن يكون المواطن قد بلغ سن السابعة عشر ويتم استخراجها لمدة سنة واحدة فقط.

ومن أجل استخراج رخصة قيامة عادة ورخصة قيادة خاصة بمركبات الأشغال العامة يجب أن يبلغ المتقدم سن العشرين.

بالنسبة لكل الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على رخصة القيادة يجب ألا يكونوا قد خضعوا من قبل لأي أحكام قضائية تخص الاعتداء على العرض والنفس والمال والشرف.

شرط أن يكون للمتقدمات الأجانب وثيقة تنقل داخل المملكة وأن تكون صحية تمامًا وليس لديها أي أمراض مانعة.

يجب أن يقوم المتقدم بتخطي كل الاختبارات التي تخص القيادة وأن يقوم بدفع كل مخالفاته المرورية السابقة. الأوراق المطلوبة للتسجيل في مدرسة أرامكو للقيادة شهادة الهوية الوطنية الشخصية ويجب أن تكون سارية وغير منتهية المفعول.

دفع كل رسوم الحصة والتأمين الخاصة بالمتقدم.

صورة شخصية للشخص المتقدم للحصول على طلب. عمر شويل - جدة التسجيل في مدرسة أرامكو للنساء تعليم القيادة الاوراق والشروط المطلوبة 1443 - ثقفني

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