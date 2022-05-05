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كيف اسجل في إحسان الخيرية ehsan.sa لطلب المساعدات 1443 يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة وخطوات خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية 1443هـ، حيث يتم تقديم الكثير من الخدمات والمساعدات المالية للمواطنين من خلال منصة إحسان حتى يتمكنوا من التكيّف مع ظروف الحياة وتلبية بعض من احتياجاتهم الغير قادرين على تلبيتها وسداد مصاريفهم الأساسية، وقامت المنصة بتحديد بعض الشروط عند تقديم طلب الحصول على مساعدة من خلالها حتى يكون المتقدم مستحقًا للحصول على المساعدة. خطوات التسجيل في منصة إحسان 1443هـ توّجه أولًا على رابط منصة إحسان الخيرية من خلال https://ehsan.sa/ .

. بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “تسجيل” وبعدها انقر على أيقونة “تسجيل حساب جديد”.

اكتب كافة المعلومات التي يتم مطالبتك بها على الموقع والتي تتمثل في اسم المتقدم ورقم هاتفه المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.

قم بكتابة رقم التحقق الذي سيصلك على هاتفك المحمول في مكانه المقرر ثم انقر على “إنشاء حساب جديد” وسيتم إرسال رسالة تنشيط الحساب إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.

وفي النهاية انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية يجب أن يكون للمستفيد دخل يحصل عليه من داخل المملكة العربية السعودية فقط.

غير مقبول للأشخاص من خارج المملكة العربية السعودية التسجيل في المنصة إذا كان ليس لديهم هاتف سعودي محلي.

الاتصال على المنصة يجب أن يكون فعالًا طوال فترة التسجيل وإلا يتم إيقاف الحساب والخدمة.

من الضروري أن يكون لديك عنوان بريد إلكتروني ساري ومفعّل حتى يتم استكمال تسجيلك من عليه ومتابعة كافة التطوّرات. مميزات منصة إحسان الخيرية تقوم منصة إحسان الخيرية بتقديم كل الخدمات التي يحتاج إليها المستفيد بكامل الصدق والأمانة وهذا ما جعلها بكل هذه الشهرة والمعرفة الواسعة بين منصات العمل الخيري.

يمكنكم التبرع من خلال المنصة في أي وقت و من أي مكان بشرط حصولك على خط هاتف سعودي.

وكذلك أتاحت المنصة التبرع عبر أي بطاقة ائتمان إلكترونية خاصة بك

يتم الحفاظ على خصوصية الشخص المتبرع وعد الإدلاء بأي معلومات خاصة به لأي شخص أو لأي جهة عمر شويل - جدة كيف اسجل في إحسان الخيرية ehsan.sa لطلب المساعدات 1443 وما هي شروط المنصة للتسجيل - ثقفني

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