موعد دوام البنوك بعد اجازة عيد الفطر 1443 حسب إعلان البنك المركزي بالسعودية

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عمر شويل - جدة موعد دوام البنوك بعد اجازة عيد الفطر 1443، وذلك حسب إعلان البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية فقد نشر البنك المركزي موعد أجازات العاملين بالبنوك قبل عيد الفطر المبارك. للاحتفال بتلك المناسبة وأحياء شعائر الله مع الأهل والأحباب. فقد اصبح التعرف علي موعد دَوام الَبنوك بعد أجارة عَيد الفَطر محل اهتمام الكثيرين من المقيمين بالمملكة والمواطنين.

تكثف البحث خلال الفترة الحالية وقد جاء ذلك في رغبة العملاء للحصول علي الخدمات المصرفية. والتعرف علي المواعيد الجديدة وساعات العمل الرسمية بعد انتهاء اجازة عيد الفطر. وننشر تفاصيل إعلان البنك المركزي حول موعد دوام البنوك بعد اجازة عيد الفطر 1443.

موعد دوام البنوك بعد اجازة عيد الفطر 1443

اكد البنك المركزي انه سيتم العمل ويعود العاملون والموظفين للعمل بالبنوك. اعتباراً من 8/5/2022 وذلك يوم الأحد الموافق بالتاريخ الهجري 7 شوال 1443. لتقديم جميع الخدمات المصرفية للعملاء من المواطنين والمقيمين بالمملكة. وقد تم الإعلان عن موعد العطلة الرسمية بتاريخ 27 من رمضان الموافق بتاريخ ميلادي 28/4/2022 ليتم إعلان نهاية الإحارة في 7 شوال 1443. وقد تم استثناء العديد من البنوك لتباشر عملها حتي خلال فترة عيد الفطر. لتقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والمقيمين بالسعودية.

دوام بنك الراجحي بعد نهاية اجازة عيد الفطر



كشف بنك الراجحي عبر صفحته الرسمية بتويتر. تغريدة تفيد بعودة ساعات العمل والتي ستكون من يوم الأحد المتوافق مع 8/5/2022. ليتم فتح البنك أبوابه للعمل لجميع عملائه بعد نهاية الإجازة الرسمية. وقد ذكر البنك أن مواعيد عودة ساعات العمل تتضمن كافة الفروع المنتشرة في مناطق المملكة العربية السعودية.

نهاية اجازة البنوك السعودية

من الجدير بالذكر والمعلن عنه سابقًا أن موعد اجازة عيد الفطر هي 9 أيام متتالية. وبعد انقضاء المدة يعود العمل من يوم الأحد الموافق السابع من شوال 1443. وقد تم استثناء بعض البنوك من الإجازات المعلنة وتم التذكير أن البنوك المستثناة كافة البنوك الموجودة في كلاً من:

مدينة مكة المكرمة

المدينة المنورة

المنافذ والمظارات.

حيث تقدم تلك البنوك المتواجدة في المناطق المعلنة بالسطور السابقة. الخدمات المصرفية للعملاء المواطنين والمقيمين بالمملكة. والأجانب السائحين والمسلمون القاصدين أداء شعائر العمرة.

إلي هنا انتهينا من تقديم كافة التفاصيل المتعلقة موعد دوام البنوك بعد اجازة عيد الفطر 1443. وإعلان نهاية الإجازة الرسمية بالبنوك حسب إعلان البنك المركزي بالمملكة العربية السعودية.