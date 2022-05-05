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تشعر المرأة التي تعاني من التجاعيد وترهلات بالبشرة بالإكتئاب والإحراج، وترغب فى شد الوجه وإزالة هذه التجاعيد والترهلات بطريقة طبيعية وآمنة وصحية، ولكي تقضى نهائيا على هذه المشاكل فعليكي بإستخدام صابونة لبان الذكر لشد البشرة لأن له العديد من الفوائد مثل شد البشرة ويعالج التجاعيد وعلامات تقدم السن ويزيد من نضارتها ويعمل على تفتيحها. مكونات طريقة عمل صابونة لبان الذكر لشد البشرة اربعة ملاعق كبيرة من صابونة الكركم المبشورة

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز

أربعة ملاعق كبيرة من لبان الذكر

إثنين ملعقة كبيرة من الجلسرين

ملعقة واحدة كبيرة من زيت اللافندر

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند

نصف كوب كبير من ماء الورد

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

ربع كوب من الماء

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض

قالب من السيليكون طريقة عمل صابونة لبان الذكر لشد البشرة أولا نقوم بنقع لبان الذكر بإحضار وعاء نظيف ونضع به أربعة ملاعق كبيرة من لبان الذكر ونضع عليه ربع كوب َمن الماء الدافئ ونتركه لمدة يوم كامل.

وفي اليوم التالي نحضر إناء ونقوم بوضع أربعة ملاعق كبيرة من صابونة الكركم المبشورة وملعقة واحدة كبيرة من زيت اللوز وإثنين ملعقة كبيرة من الجلسرين وملعقة واحدة كبيرة من زيت اللافندر وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند ونصف كوب من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وملعقة واحدة كبيرة من النشا وملعقة واحدة كبيرة من العسل الأبيض ثم نضيف إلى هذه المكونات ماء لبان الذكر المنقوع.

وبعد ذلك نضع هذا الإناء على النار ويتم التقليب المستمر حتى ذوبان صابونة الكركم المبشورة وحتى نحصل على قوام كريمي ومتماسك ثم نحضر قالب مناسب من السليكون وندهنه بقليل من زيت الزيتون ونسكب فيه هذا الخليط.

وبعد ذلك نضع هذا الخليط فى الثلاجة لمدة يومين أو أكثر حتى يتماسك خليط الصابونة ثم نستخدمها بشكل يومي كغسول للبشرة ونستخدم صابونة لبان الذكر بغسل الوجه ونتركه على البشرة لمدة عشر دقائق وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه.

ويكرر غسل الوجه يوميا حتى نلاحظ نضارة وشد البشرة بإستخدام صابونة لبان الذكر السحرية. عمر شويل - جدة أصنعي صابونة لبان الدكر بنفسك لتفتيح وشد البشرة وإزالة التجاعيد بلا عودة هتصغري مهما كان عمرك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصنعي صابونة لبان الدكر بنفسك لتفتيح وشد البشرة وإزالة التجاعيد بلا عودة هتصغري مهما كان عمرك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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