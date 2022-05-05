عاجل.. القوات الروسية توقف إطلاق النار فى مجمع آزوفستال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت القوات الروسية إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام.
وأصدرت وارة الدفاع الروسية، بيانًا أمس الأربعاء، قالت فيه، أن القوات المسلحة الروسية ستفتح الممر من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً بتوقيت موسكو.
وأوضحت أنها ستسمح للمدنيين الذين لجؤوا إلى المصنع بالتوجه إلى روسيا أو الأراضى التى تسيطر عليها كييف.
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