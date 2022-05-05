نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن حالة أهلية الضمان المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa سبب رفض أهلية الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن حالة أهلية الضمان المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa وأسباب رفض الأهلية، يجب التنوية أولا إلى ما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مد أجل التسجيل الإلكتروني للحصول على الراتب حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، وتقوم الوزارة شهريا بالإعلان عن موعد صرف ونزول إيداع رواتب المقبولين في النظام المطور بالإضافة إلى مستفيدي الضمان القديم، هذا وقد حددت وزارة الموارد البشرية موعد مُحدد شهريا لصرف الرواتب في أول كل شهر هجري، كما يتم شهريا الإعلان عن مواعيد الصرف للمؤهلين الجدد وأيضا المقبولين من قبل في نظام لضمان الاجتماعي المطور.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa وأسباب رفض الأهلية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بتطوير منظومة الدعم والاستحقاق في الضمان الاجتماعي، وذلك لضمان شمول أعداد اكبر من الفئات المستحقة للدعم من مواطني ومواطنات المملكة لمساعدات الوزارة، وقامت الوزارة بتطوير المنظومة بإطلاق الضمان المطور الذي يتميز بالعديد من الخدمات للمستفيدين منه ولا يقتصر على صرف الرواتب فقط.

خدمات نظام الضمان المطور وفق شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تقوم الوزارة باستقبال فئات جديدة بالإضافة للمنظومة القديمة وتشمل المطلقات والأرامل والمهجورات وزوجات وأسر المدمنين، كما تم شمول العاطلين عن العمل الذين ليس لديهم مصدر للدخل ضمن فئات المستحقين لراتب الضمان المؤقت.

يتم تقديم خدمات التدريب والتشغيل للقادرين على العمل من مستحقي الضمان لتأهيلهم ليكونوا طاقة عاملة يستفيد منهم المجتمع وليسوا معتمدين فقط على راتب الوزارة.

تقوم الوزارة بتوفير وحدات سكنية لغير القادرين من مستحقي الضمان منخفضة التكاليف لمن ليس له منزل ويتقدم لطلب منازل تتبع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يتم شمول مستفيدي الضمان المطور في كل عام، في شهر رمضان، بالمكرمة الملكية مقدمة من الملك سلمان، بحد أقصى 3000 ريال للأسرة.

هل تم صرف ونزول إيداع راتب شهر شوال 1443 لمستفيدي الضمان

تقوم الوزارة شهريا بالإعلان عن موعد إيداع راتب المستحقين له، وكان موعد الصرف لشهر شوال هو الأول من شوال 1443 الموافق 2 مايو 2022، ولكن إلى الآن تأخر نزول إيداع الراتب إلى البعض، هذا وتقوم الوزارة شهريا عندما يتوافق موعد الصرف مع مواعيد العطلة، ولم يتم الإعلان عن تغيير موعد الصرف، كما استعلم العديد من المستحقين عن موعد الصرف وخاصة مع عدم عمل البنوك بفترة الأعياد، ويقوم الصراف الآلي بالمصرف بصرف الراتب لمن استحق ونزل له الراتب في الحساب.

الاستعلام عن حالة الطلب وأهلية الضمان المطور ونزول الراتب بالحساب الضماني

يتم الاستعلام عن الأهلية للمسجلين حديثا في الضمان المطور، والذي أعلنت عنه الوزارة أن يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر 2022، وذلك بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإنشاء حساب جديد في المطور ثم متابعة الدخول على الحساب بالرقم السري للاستعلام عن الأهلية، بينما يقوم المقبولين والمستحقين للضمان المطور بالاستعلام عن نزول الراتب بالحساب بالخطوات التالية: