نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع القاع الخطير.. موعد مباراة الباطن والأهلي الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الباطن والأهلي ، من جديد تستكمل مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب مرحلة الإياب من الجولة 26 يستضيف مساء الخميس 5 مايو 2022 ، ملعب نادي الباطن في مدينة حفر الباطن السعودي فعاليات المواجهة القوية والمثيرة، والتي تحمل طابع الثأر أيضًا، تجمع ناديا الأهلي والباطن ، واللذين يخوضان صراعًا مريرًا، في الأسابيع الخمسة المتبقية على البقاء في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم المقبل.

في السطور المقبلة، سنتناول بالتفصيل كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة الباطن والأهلي والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج الناديين في الموسم 46 من دوري المحترفين السعودي ، إضافة إلى تاريخ مواجهات الباطن والأهلي .

مباراة الباطن والأهلي

من جديد يلتقي فريقا الأهلي والباطن ، في مواجهة ثانية هذا الموسم.

حيث أسفر لقاء الذهاب عن فوز الأسود بالنيران الصديقة.

وهو ما يسعى الضيوف للمحافظة عليه، من أجل المحافظة على فرصه في البقاء في المسابقة الأقوى عربيًا وخليجيًا وآسيويًا.

بينما يحاول السماوي التمسك ببصيص الأمل من أجل تدشين مشاركة جديدة في البطولة العريقة.

إليكم ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق مباريات الجولة 26 ( بعد مباراة الفيحاء والهلال المؤجلة من الأسبوع 19 ) :

وهذه مواعيد مباريات الأسبوع 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والقنوات الناقلة :

جدير بالذكر أن الجولة 26 من الدوري السعودي ، ستشهد مواجهات نارية للفرق الكبرى.

تنطلق يوم الخميس 5 مايو 2022 ، بـ مباراة الباطن والأهلي .

ثم تستكمل يوم الجمعة 6 مايو 2022 ، بـ لقاءين هما مباراة الفتح والاتحاد و مباراة النصر والشباب في ديربي الرياض الجديد.

وتختتم يوم السبت 7 مايو 2022 ، بـ مباراة ضمك والهلال .

نادي الباطن

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الأرض والجمهور، نادي الباطن السعودي .