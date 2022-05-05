العالم اليوم - الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في أكثر من عامين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 مايو 2022 05:15 صباحاً - قفز الروبل الروسي إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار الأميركي واليورو، محتفظا بالدعم من قيود صارمة على رأس المال بينما اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأنهى الروبل جلسة التداول مرتفعا 6.6 بالمئة أمام الدولار عند 66.30، وهو أقوى مستوى له منذ مارس 2020. وصعد 5.8 بالمئة مقابل اليورو إلى 70.44، بعد أن لامس في وقت سابق 69.80 وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2020.

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