البنتاجون: الأسلحة تتدفق لـ أوكرانيا بسرعة لا تصدق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كيربى فى مؤتمر صحفى دورى: "تدفق الأسلحة لـ أوكرانيا يستمر كل يوم وبسرعة لا تصدق، ونحن نتحدث مع الأوكرانيين يوميا والأسلحة تصل لأيديهم".

وأضاف كيربى: "نعتقد أن هناك تقدمًا فى دونباس ولكنه أبطأ مما توقع الروس"، معتبرًا أن القوات الروسية لم تحرز التقدم الذى كانت ترجوه فى المنطقة، وواجهوا مقاومة صلبة من أوكرانيا، فى كل جانب".

ومن جانبها، كانت قد أكدت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق أمس الأربعاء، أن قواتها استهدفت 6 محطات سكة حديد فى أوكرانيا تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية بأسلحة أجنبية.

وأضافت أنه تم استهداف أيضا 40 موقعا عسكريا فى أوكرانيا بينها 4 مستودعات ذخيرة، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.