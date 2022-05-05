أول تعليق من البيت الأبيض على إصابة بلينكن بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "سى إن إن"، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس جو بايدن لم يلتقِ بلينكن بشكل شخصى منذ عدة أيام.

ومن جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جى بساكى، تصريحات لاخارجية الأمريكية فائلة، إن بلينكن لم يقابل الرئيس منذ أيام.

وأوضحت أن الرئيس لم يكن على اتصال وثيق بأى من الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بكورونا منذ عشاء مراسلى البيت الأبيض.

وقالت: "لو كان قد فعل ذلك، لكنا أعلنا ذلك لكم"، مشيرة إلى أن آخر فحص أجراه بايدن، أمس، كان سلبيا.