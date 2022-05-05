العالم اليوم - كولومبيا تسلم أميركا "أوتونييل" أكبر بارون للمخدّرات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 مايو 2022 04:18 صباحاً - أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه أنّ بوغوتا سلّمت الولايات المتّحدة "أوتونييل"، أكبر تاجر مخدّرات في البلاد.

وقال دوكيه في تغريدة على تويتر "أودّ أن أكشف أننا سلّمنا دايرو أنطونيو أوسوغا، الشهير باسم أوتونييل، أخطر مهرّب للمخدّرات في العالم".

وأوسوغا (50 عاماً) كان المطلوب رقم 1 في كولومبيا إلى أن أوقفته قوات الأمن في 23 أكتوبر في شمال غرب البلاد خلال عملية عسكرية واسعة النطاق.

وأوتونييل ملاحق منذ 2009 أمام محكمة في نيويورك بتهمة الاتجار بالمخدّرات.

وفي تغريدته وصف الرئيس الكولومبي مواطنه هذا بأنّه "قاتل قادة مجتمع وعناصر شرطة، ومغتصب أطفال ومراهقين. اليوم، انتصرت الشرعية وسيادة القانون والقوة العامة والعدالة".

وبثّت وسائل إعلام محلية صوراً لقافلة كبيرة من العربات المدرّعة يواكبها عناصر شرطة مدجّجين بالسلاح متوجهة إلى مطار بوغوتا.

وكان أقارب ضحايا أوتونييل طلبوا "تعليق" عملية تسليمه إلى الولايات المتحدة، مطالبين السلطات باحترام حقّهم في معرفة الحقيقة وبالحصول على تعويضات.

لكن فريق الدفاع عن أوسوغا قال لوكالة فرانس برس إنّ القضاء الكولومبي أعطى الخميس الضوء الأخضر لتسليمه إلى الولايات المتّحدة.