العالم اليوم - تقرير: المخابرات الأميركية ساعدت أوكرانيا في قتل جنرالات روس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 مايو 2022 04:18 صباحاً - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين كبار أن الولايات المتحدة وفرت معلومات مخابراتية ساعدت القوات الأوكرانية في قتل الكثير من الجنرالات الروس خلال الحرب الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إن واشنطن مدت أوكرانيا بتفاصيل عن التحركات المتوقعة للقوات الروسية ومواقعها وتفاصيل عن المقرات العسكرية الروسية المتنقلة، مضيفة أن أوكرانيا أضافت تلك المعلومات إلى معلوماتها المخابراتية ونفذت ضربات مدفعية وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل ضباط روس.

ووفقا للصحيفة قال مسؤولون أوكرانيون إنهم قتلوا نحو 12 جنرالا روسيا في مضمار القتال بفضل المعلومات التي وفرتها المخابرات الأميركية.

وكان قد أعلن وزير الشؤون الداخلية الروسي السابق، قبل أيام، عن إصابة رئيس أركان الجيش الروسي فاليري غيراسيموف بشظية بعدما أرسله الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى أوكرانيا لضمان تحقيق النصر.

وأصيب فاليري غيراسيموف، بجروح في إيزيوم بمنطقة خارفيف بأوكرانيا، والتي كانت مركز قتال عنيف منذ الحرب في أوكرانيا، بحسب ديلي ميل.

وأرسل بوتن غيراسيموف إلى المنطقة، لضمان تحقيق مساعيه بالاستيلاء على الأراضي في شرق أوكرانيا، وذلك بعد أن تخلى الجيش الروسي عن خططه للاستيلاء على كييف في نهاية مارس، حسبما كشف عدد من التقارير.

وأفاد مصدر روسي غير رسمي أن غيراسيموف أصيب بشظية في الثلث العلوي من الساق اليمنى دون كسر في العظام، لكن إصابته كانت شديدة.

وتم نقل غيراسيموف بعيدًا عن الخطوط الأمامية والعودة إلى روسيا للخضوع لمزيد من العلاج.

وجاءت إصابة رئيس الأركان بعد يوم واحد فقط من مقتل الجنرال الروسي أندريه سيمونوف، البالغ من العمر 55 عامًا، في خاركيف، وفقًا لما قاله مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.