نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات Oppo Find X مميزاته وعيوبه في المقال التالي

Opoo Find x من أقوي الهواتف التي تم إصدارها وانتظرها من قبل شركة آوبو والجدير بالذكر أنه علي الرغم من أنه أصدر في ٢٠١٨ م ألا أنه هذا الجهاز نال استحسان الكثير من الأشخاص الذين قاموا باستخدامه كما أن الشركة المنتجة بفضل جودة تصنيعه تمكنت من جني أرباح كثيرة بسببه. مواصفات Oppo Find X الشاشة من نوع أمولد متعددة اللمس ،تدعم ميزة ١٦ مليون لون.

حجم الشاشة ٦.٨ أنش.

جودة الشاشة ١٠٨٠×٢٢٤٠ بكسل.

وزن الجهاز ١٨٦ جرام.

واجهة الجهاز والظهر من الزجاج غورلا الإصدار الخامس في حين أن الإطار من مادة الالمونيوم.

الكاميرا الخلفية ثنائية مزدوجة في حين أن الكاميرا الأمامية تأتي بفتحة عدسة ٢٥ ميجا بكسل.

ثنائي شريحة الاتصال والاثنين في وضع الاستعداد.

الجهاز يأتي إصداران من حيث الذاكرة الصلبة والعشوائية ولكن علي الرغم من ذلك فهو يأتي بذاكرة صلبة ٢٦٥ جيجا بايت وذاكرة عشوائية ٨ جيجا بايت رام وأيضا يوجد إصدار بذاكرة صلبة ١٢٦ جيجا بايت و٨ جيجا بايت رام ذاكرة عشوائية.

سعة البطارية ٣٧٣٠ ملي أمبير من نوع ليثيوم غير قابلة لإزالة.

يدعم ميزة الشحن السريع لجميع الإصدارات. عيوب جهاز Oppo Find X الجهاز لا يدعم ميزة بصمة الأصابع سواء موجود في ظهر الهاتف أو حتي مدمجة مع الشاشة.

لا يدعم ميزة تركيب ذاكرة إضافية كارت ميموري .

لا يدعم ميزة وجود مدخل سماعات أذن من نوع ٣.٥ مليمتر.

الجهاز لا يدعم ميزة مقاومة الماء أو حتي الغبار.

علي الرغم من مواصفاته ألا أن سعره بالنسبة للمواصفات التي يتمتع بها مرتفع للغاية وتعتبر ذلك أمر مستمرة في أغلب أصدارات شركة آوبو.

محتويات علبة Oppo Find X

جهاز آوبو فايند أكس.

سكرين تم تركيبها علي الجهاز مسبقا لحماية الشاشة.

كابل شحن من نوع تايب سي.

سماعات أذن متميزة للغاية بخصوص الجودة.

جراب شفاف من مادة السليكون لحماية ظهر الجهاز.

رأس شاحن يدعم ميزة الشحن السريع.

دبوس معدني لفتح مكان شريحة الاتصال.

الضمان.

دليل لكيفية استخدام الجهاز بأكثر من لغة. عمر شويل - جدة مواصفات Oppo Find X مميزاته وعيوبه - ثقفني

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