نتنياهو: انهيار الحكومة الإسرائيلية الحالية مسألة وقت

جدة - نرمين السيد - قال زعيم المعارضة الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إن انهيار الحكومة الإسرائيلية الحالية مسألة وقت مُنتقدًا اعتمادها على القائمة الموحدة، الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية فى إسرائيل.





وأضاف نتنياهو زعيم حزب الليكود، فى مقابلة مع شبكة "آى إل تى فى" الإعلامية الإسرائيلية، الليلة، أنه يصعب على حكومة نفتالى بينيت أن تواجه موجة العنف الحالية وهى تعتمد على الحركة الإسلامية الجنوبية وعلى حزب "ميرتس" وأقصى اليسار الإسرائيلى.

ومضى نتنياهو يقول إن الحكومة الحالية غير متماسكة ولهذا لا تستطيع منع عودة القوى العالمية مع الاتفاق النووى المعيب مع إيران، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية فقدت ثقة الرأى العام الإسرائيلى وفقدت شرعيتها، وأقصد هنا شرعيتها الأدبية وليس موقفها القانونى كونها لم تحقق ما تعهدت به إلى ناخبيها.

وعن خلافاته مع الإدارة الإمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، قال نتنياهو إن الولايات المتحدة حليفة لا غنى عنها وطالما كانت هناك خلافات بينه وبين الإدارات الأمريكية فى عدد من المناسبات لكن هذا لا يغير من حقيقة أن هناك شراكة بين البلدين والشعبين الأمريكى والإسرائيلى وهى شراكة مبنية على القيم المشتركة.

وأردف نتنياهو يقول إن هناك تحول كبير فى الرأى العام الإسرائيلى تجاه حكومة نفتالى بينيت.

وبسؤاله عما إذا كان حزب الليكود قادرا على تشكيل حكومة إذا أجريت الانتخابات إذ أظهر أحدث استطلاع للرأى أن الليكود يزداد قوة ولكنه لن يكون قادرا على تشكيل الحكومة، قال نتنياهو إن الأمر لا يتعلق بناخبى الليكود فحسب بل الناخبين المحتملين، فهم من سيرجحون كفة الليكود وعندما يتعلق الأمر بالناخبين المحتملين فسيملك معسكر الليكود ما يزيد على 60 مقعدًا فى الكنيست وسيتمكن من تشكيل الحكومة.

وكان أحدث استطلاع للرأى أجراه معهد رافى سميث ونشر نتائجه أمس قد أشار إلى أن اذا أجريت انتخابات الآن فى إسرائيل فسوف يحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 36 مقعدا، فيما سيحصل حزب هناك مستقبل (يش عتيد) الذى يرأسه وزير الخارجية ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد على 20 مقعدًا، فيما سيحصل كل من حزب الصهيونية الدينية وشاس على 8 مقاعد، وكل من يهدوت هتورات وأزرق وأبيض والعمل على 7، على أن يحصل كل من إسرائيل بيتنا والقائمة المشتركة على 6 مقاعد. وبين الاستطلاع أن كلا من أحزاب يمينا (الذى يرأسه رئيس الوزراء الحالى) والقائمة الموحدة (منصور عباس) وميرتس على 5 مقاعد لكل منها.