العالم اليوم - العراق.. القبض على صاحبة أكبر عمليات ابتزاز بحق مسؤولين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 مايو 2022 02:16 صباحاً - ألقت أجهزة الأمن العراقية القبض على صاحبة أكبر عمليات الابتزاز المالي لعدد من المسؤولين والمشاهير العراقيين.

واستدرجت السلطات العراقية المدعوة جوجو، والتي تحمل الجنسية الأميركية، من خارج البلاد إلى أربيل ثم إلى بغداد.

وجوجو، واسمها الحقيقي أنجلينا نيكول سابا، هي متحولة جنسيا استطاعت الإيقاع بالعديد من المسؤولين وقامت بابتزازهم لقاء مبالغ مالية ضخمة بعضهم قام بدفعها والبعض الآخر تقدم بشكاوى أصولية ضدها.