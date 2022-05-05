مدير المسجد الإبراهيمى: إسرائيل منعت رفع أذان العشاء

جدة - نرمين السيد - قال غسان الرجبى مدير المسجد الإبراهيمى بالخليل، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى منعت رفع أذان العشاء، فيما اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين بحماية من تلك القوات كافة ساحاته وأروقته وأقاموا فيها حفلات صاخبة.





وأضاف – حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن قوات الاحتلال وفرت الحماية لعشرات المستوطنين لاقتحام ساحات الحرم ونصب منصات للرقص وتوزيع مكبرات للصوت فى معظم أجزاءه، وإقامة حفلات صاخبة للرقص والغناء داخل أروقة المسجد الشريف وساحاته الخارجية، فى مظهر استفزازى يخالف كافة الشرائع والأديان.

كما قاموا بإضاءة ما يسمى "بالشمعدان" على سطح المسجد الإبراهيمى، وإضاءة جدرانه بالعلم الإسرائيلى، احتفالا بما يسمى "عيد الاستقلال".

وكانت قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين قامت بوقت سابق من هذا اليوم برفع العلم على سطح وأسوار المسجد الإبراهيمى الشريف، تمهيدا لهذا الاحتفال.

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