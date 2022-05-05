كيف اطلب جوال من جرير أقساط وشروط الأهلية

كيف اطلب جوال من جرير أقساط وذلك بعد أن قامت مجموعة من الجهات في المملكة العربية السعودية بفرض مجموعة من القيود والضوابط على برامج التقسيط ولهذا يحتاج المستفيدين إلى التعاون مع جهات تسهل شروط استحقاق تقسيط ايفون 13 أو شروط الأهلية أقساط جرير ايفون 13 بشكل خاص ومع انتشار البرامج المتعددة التي تُقدم خدمات التقسيط ينبغي معرفة ما هي أبرز شروط تقسيط جوال ذكي وهل يمكن تقسيط بسعر الكاش الراجحي جرير أم أن العرض قد انتهى.

كيف اطلب جوال من جرير أقساط

يسرت مكتبة جرير طريقة الحصول على الجوالات الذكية بنظام تقسيط المشتريات إذ أنها أتاحت استمارة إلكترونية يمكن تعبئتها وتقديمها للتحقق من صحة البيانات وعند القبول يمكن شراء أيفون برو ماكس 13 أو الحصول على أنواع أخرى من الأجهزة، وقد تمثلت إجابة كيف اطلب جوال من جرير أقساط في اتباع التالي:

قم بزيارة موقع مكتبة جرير السعودية.

اطلع على أحدث الأجهزة الذكية واطلع أيضًا على مميزاتها وعيوبها كما وفرتها المكتبة.

ثم يليها الدخول إلى خدمة تقسيط المشتريات.

تستطيع معرفة قيمة الأقساط من خلال حاسبة أقساط مكتبة جرير.

النقر على خيار التقديم بالطلب الآن.

بعد الانتهاء يتم النقر على تقديم، ولكن قبلها لا بد من التأكد من رفع المرفقات الشاملة للمستندات المطلوبة للتحقق.

ماهي شروط أخذ جوال أقساط من جرير؟

عرض تقسيط جوال من مكتبة جرير مشترك به شركة كوارا للتمويل وقد تم تقديم شروط الأهلية لاستحقاق تقسيط الجوالات أو شروط اخذ جوال أقساط من جرير كما يلي:

التقسيط موجه لمن لديه وظيفة سواء حكومية أو خاصة.

السن لا يكون أقل من واحد وعشرين سنة لجميع الفئات.

في حال المقيم العامل في القطاع الحكومي أو الخاص فالسن لا بد ألا يقل عن 25 سنة.

فترة الخدمة للجنسية السعودية ثلاثة أشهر للقطاع العام والخاص والعسكريين فترة الخدمة لا تقل عن ستة أشهر للاستحقاق.

وجميع هذه الشروط يتم التأكد من توافرها من خلال المستندات المقدمة عند تسجيل الطلب سواء من خلال بطاقة التحقق الشخصي أو شهادة التعريف بالراتب أو كشف الحساب المستخرج من البنك.