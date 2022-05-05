بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر للجامعات والمدارس لعام 1443

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرياً عودة الدراسة لطبيعتها بداية الدراسه بعد عيد الفطر المبارك لعام 1443 هجرياً في المدارس والجامعات بالسعودية هز الامر الذي يترقبه الملايين من طلاب المملكة العربية السعودية وأولياء الأمور حيث يتزامن هذا مع قرب انتهاء عيد الفطر المبارك الذي يستمر لمدة ٣ ايام والآن نحن في اليوم التاني من ايام العيد الذي بدأ يوم الأثنين الموافق 2 مايو وسوف ينتهي 4 مايو في المملكة العربية السعودية وفيما بعد نعرض لحضراتكم اعلان رسمياً لوزاره التربية والتعليم لعودة الدراسة .

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر – 6 شوال ١٤٤٣

بحسب تعليمات وزارة التعليم السعودية ستكون موعد الدراسة بعد إجازة عيد الفطر للعام الدراسي 1443 هـ في يوم الأحد 6 شوال 1443 هـ الموافق 8 مايو 2022 م. وهو متبقي علي انتهاء الاجازة 4 ايام فقط حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم جميع الإجراءات اللازمة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد لاستكمال الدراسة و هذه الجائحة الذي انتشرت في جميع مدن العالم منذ 2019 حتي الآن.

موعد الدراسة بعد عيد الفطر

بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 6 شوال ١٤٤٣ قد اغلقت المملكة العربية السعودية مدارسها خوفاً علي صحة أبناءها و معلمينها وبدأت في الغلق الكلى عام 2020 ثم تم تفعيلها بعد ذلك واخدت جميع المدارس العربية والأجنبية الاحتياطات اللازمة من أجل حماية الطلاب من الفيروس كوفيد 19 و طرحت العديد نن التطبيقات التعليمية ساهمت في استمرار التعليم طوال هذه الفترة في 4 ايام تستقبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية جميع أبنائها في المدارس والجامعات بعد ان استمرت اجازة العيد لمدة ١٦ يوم نستعيد شكل حياتنا اليومية. حيث نصف الاجازه بزياده عدد ايامها لانه كان من المفترض لمدة ٣ ايام فقط ثم اضاف عليهم ٣ ايام اضافية ومن هنا يلتزم الطلاب بجميع الإجراءات الاحترازية و الاحتياطات اللازمة من التطهير و التعقيم المستمر فانها من ضمن إجراءات السلامة العامة لدي الطلاب والمواظفين وكل الشكر لجهود منظمة الصحة العامية التي اعادت فتح المؤسسات العامة و المنظمات في جميع دول العالم.