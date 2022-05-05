نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالرقم الامتحاني استخراج نتائج الثالث المتوسط الخارجي عبر رابط وزارة التعليم العراقية2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالرقم الامتحاني استخراج نتائج الثالث المتوسط الخارجي، أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن إجراء امتحانات الثالث المتوسط الخارجي وسط إجراءات احترازية وضوابط محددة لمنع وباء كوفيد 19 من الانتشار وفور الانتهاء من أداء الامتحانات تمت عملية التصحيح ورصد الدرجات مباشرة عن طريق لجان التصحيح المعتمدة من الوزارة وجاءت تلك التعليمات حتي يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتائج بعد وقت قصير من أداء تلك الامتحانات لمنع استمرار التوتر والقلق لديهم زوفي هذا المقال سنقدم لكم رابط الاستعلام عن النتائج بالخطوات.

بالرقم الامتحاني استخراج نتائج الثالث المتوسط الخارجي بالعراق2022

بناءً على ما أعلنت عنه بعض المصادر عن التمكن من انتهاء عمل لجان التصحيح الخاصة بامتحان الثالث المتوسط الخارجي فقد أعلنت وزارة التعليم العراقية عن إمكانية قيام الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج لجميع المناطق العراقية عبر الرابط التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاصة بوزارة التعليم العراقية.

قيام الطالب بالضغط على خيار نتائج الطلاب.

اختيار استعلام نتائج الثالث المتوسط.

إدخال اسم الطالب والمحافظة التابع لها والرقم الامتحاني والبيانات المطلوب ثم الضغط على زر استخراج النتائج.

عرض صفحة جديدة بها كل نتائج الطالب الخاصة بالاختبارات.

يمكن للطالب والطالبة طباعة النتائج بعد الإطلاع عليها عبر الرابط المحدد لذلك ثم يقوم بالضغط على زر طباعة ليتمكن من الحصول على استمارة مطبوعة من الدرجات من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

معدل النجاح بالاختبارات هذا العام

أعلنت وزارة التعليم العراقية أن نسبة نجاح الطلاب في الاختبارات هذا العام نسبة مرتفعة للطلاب بمختلف الأقسام مقارنة مع نسب النجاح في الأعوام السابقة فبعد الإعلان عن نتائج القبول الموازي 2022 أعلنت وزارة التعليم في العراق عن إتاحة رابط إلكتروني عبر موقعها يتمكن طلاب الثالث المتوسط من الاستعلام عن النتائج بكل يسر ومنذ الإعلان عن ذلك تزايدت معدلات البحث عن رابط وخطوات الاستعلام في عدد من المحافظات العراقية منها صلاح الدين والنجف والقادسية وديالى وعدد من المحافظات الأخري وقد أتاحت الوزارة إمكانية التعرف على النتائج من خلال شبكة الإنترنت وذلك تحسباً لمنع التجمعات التي قد تزيد من انتشار الوباء.