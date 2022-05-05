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عمر شويل - جدة النيابة العامة السعودية تحظر مشاركة الأطفال في الأنشطة الترفيهية التالية، أصدرت النيابة العامة السعودية قرار بعدم مشاركة الأطفال في أي ألعاب ترفيهية تعرض سلامتهم للخطر، وذلك حرصًا منها على سلامة الأطفال وضمان عدم تعرضهم لمخاطر أو أضرار أو تعريضهم لحياة أو ممتلكات الآخرين للضرر.

شروط مشاركة الأطفال في الألعاب الترفيهية

تنتشر الأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وخلال إجازة العيد يتوجه آلاف من الأسر للمنتزهات ومدن الملاهي والأماكن الترفيهية لقضاء وقت ممتع مع أطفالهم.

ولذلك أصدرت النيابة العامة السعودية لائحة تنظيمية لمشاركة الأطفال في الألعاب الترفيهية داخل المملكة وذلك لضمان السلامة وحتى تتمكن الآسر من قضاء إجازة سعيدة وآمنة.

ويشترط في الألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال ما يلي:

أن تتناسب مع عمر الطفل.

أن يتوافر بها أحزمة أمان مناسبة لمنع سقوط الطفل من الألعاب.

يجب أن يتم تثبيت لوحات بجانب الألعاب الترفيهية يوضح فيها العمر المناسب للطفل للمشاركة في الألعاب وأيضًا عدد المسموح لهم بمشاركة اللعبة في نفس الوقت.

ألعاب ترفيهية يحظر على الأطفال في المملكة استخدامها

وفقا لبيان النيابة العامة السعودية واللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل بالمملكة، فإن أي لعبة تعرض سلامة الطفل للخطر يحظر على مؤجري الألعاب الترفيهية السماح للطفل بالمشاركة بها.

كما يحظر تأجير دراجات ركوب للأطفال أقل من 12 عام.

ولا يجوز للطفل أقل من 12 عام أن يقود دراجته الخاصة في أي طريق عام، وفي حالة حدوث ذلك سيتعرض ولي أمر الطفل للمساءلة القانونية، وهو مسئول عن أي ضرر ينجم عن ذلك.

وفي حالة تعرض الطفل للخطر نتيجة استخدامه لألعاب ترفيهية غير مدعومة بشكل جيد فإن مؤجر اللعبة يكون مسئول عما ينجم للطفل من مخاطر أو أضرار.

وفي حالة وقوي أي حوادث سواء للطفل أو أي أحد أخر لأي من الأضرار نتيجة مخالفة القرار السابق فإن النيابة العامة السعودية تتولى التحقيق في تلك الحوادث.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم الشروط التي حددتها النيابة العامة السعودية للألعاب الترفيهية الخاصة بأطفال المملكة، والألعاب التي يحظر مشاركتهم بها.