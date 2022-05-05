كيفية التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين 1443 وتحديث البيانات

نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين 1443 يبحث آلاف المعلمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة للتسجيل للحصول نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين 144 عبر الإنترنت، وذلك بفضل نظام فارس وهو أحد الأنظمة التعليمية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. التي تضم ​​جميع التربويين والإداريين والمتخصصين في العملية التعليمية. ويتم تقديم الخدمات للمعلمين أثناء وجودهم في العمل ويمكن تقديم طلبات الإجازة وطلبات الخدمة الأخرى عبر نظام فارس، وهذا ما دفع الجميع إلى البحث عن معلومات حول الخدمات التي يقدمها ومعلومات الاتصال الخاصة به وخطوات التسجيل وللاستفادة من كل هذه المزايا التي سنتعرف عليها في السطور التالية.

رابط نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة للمعلمين 1443

يمكنك بسهولة التسجيل في نظام فارس للخدمات الذاتية الجديدة باتباع الخطوات التي سنشرحها في الأسطر التالية

الذهاب الي البوابة الالكترونية بنظام فارس.

عندما تذهب إلى الصفحة الرئيسية لنظام فارس اضغط على كلمة “تسجيل مستخدم جديد”.

املأ المعلومات المطلوبة لإكمال التسجيل.

أدخل رقم الضمان الاجتماعي للموظف بالإضافة إلى رقم IBAN المدرج مع راتبه.

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك بالإضافة إلى رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامك.

انقر فوق كلمة “تنفيذ” للوصول إلى صفحة التسجيل.

عند النقر فوق رمز تنشيط المستخدم سيُطلب منك تقديم رقم التعريف الخاص بك.

بعد إدخال رقم هويتك الوطنية بشكل صحيح انقر فوق “إرسال”.

والآن تم تسجيلك بنجاح في نظام الخدمة الذاتية الجديد فارس للمعلمين.

مزايا نظام فارس الخدمة الذاتية

يوفر النظام عددًا من الفوائد للإداريين والمعلمين أبرزها: –

يسمح النظام للمعلم برؤية جميع بياناته.

النظام هو موقع ويب مجاني يمكن الوصول إليه مباشرة من هاتف ذكي أو كمبيوتر.

قد يستخدم المعلمون النظام لمعرفة المزيد عن الترقيات والرواتب والمكافآت ومقدار الوقت المتبقي لهم في الإجازات من بين أشياء أخرى.

يمكن للمدرس أيضًا طلب والحصول على إجازة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى اتباع الإجراءات المعتادة.

الخدمات التي يقدمها نظام فارس للمعلمين

يقدم النظام خدمات متنوعة للمعلمين والإداريين وكافة موظفي وزارة التربية والتعليم عبر موقعه الإلكتروني وأهمها: –