نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض باقة موبايلي مسبقة الدفع وطريقة تفعيل باقات موبايلي مسبقة الدفع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض باقة موبايلي مسبقة الدفع وطريقة تفعيل باقات موبايلي مسبقة الدفع 120 والتي تلاقي استحسان الكثير من مستخدمي شركة اتحاد الاتصالات السعودية حيث تقدم الكثير من عروض موبايلي مسبقة الدفع التي تتميز بوفرة الدقائق المحلية لكافة الشبكات في السعودية وليس شبكات موبايلي فقط وأيضا تقدم باقة موبايلي مسبقة الدفع كمية كبيرة من الجيجابايت بالإضافة الي جيجا بايت إضافية بعيدة عن البيانات الأساسية مما يجعل الكثير يهتم بعرض موبايلي مسبق الدفع ويسعى للاشتراك فى الباقة الجديد مسبقة الدفع ومعرفة كافة تفاصيل باقة موبايلي مسبقة الدفع الجديدة.

تفاصيل باقة موبايلي مسبقة الدفع 120

تعد تلك الباقة اشهر واكثر عروض لباقات من موبايلي انتشاراً حيث تلقي قبول الكثير من عملاء شركة موبايلي وذلك بعد عرض الشركة الجديد بتعديل سعر باقة موبايلي 120 مسبقة الدفع الذى اصبح ب 110 ريال بدلا من 120 ريال وتفاصيل عرض موبايلي 120 كالتالي:

عدد دقائق لكافة الشبكات يصل الى 1500 دقيقة محلية بين جميع شبكات الجوال فى المملكة ليناسب الكثير من مستخدمي شبكة موبايلي.

أيضا تصل سعة البيانات لباقة موبايلي الى 20 جيجابايت وتناسب شريحة كبيرة بسرعة تحميل تصل الى ستين جيجابيت.

ثم هناك إضافة بسعة 25 جيجا بايت خاصة بباقات التواصل الاجتماعي من موبايلي من اجل اتاحة تصفح السوشيال ميديا بحرية دون استهلاك باقة البيانات الأساسية.

كذلك يمكن الغاء باقة موبايلي 120 فى أي وقت حسب رغبة العميل.

أيضا يمكن اجراء مكاملتا مجانية الى الأرقام التي تبدأ بـ 9200 فى فترة تفعيل الباقة.

طريقة تفعيل باقة موبايلي 120 مسبقة الدفع

خطوات تفعيل باقات موبايلي مسبقة الدفع عن طريق ارسال رسالة نصية تحتوي على رقم 120 او رقم الباقات الأخرى الموجودة وترسل تلك الرسالة الي رقم 1100 وبتلك الخطوات يتم تفعيل باقة 120 من موبايلي.

كذلك طريقة الغاء باقة موبايلي مسبقة الدفع عن طريق كتابة رقم 012 فى رسالة وارسالها الى رقم 1100 ليتم الغاء الاشتراك فى باقة موبايلي.

أسعار باقات موبايلي مسبقة الدفع

أسعار عروض الباقات فى موبايلي للباقات مسبقة الدفع حيث تتيح الشركة الكثير من أسعار الباقات التي تتناسب وفق كافة شرائح المواطنين وحسب الاستهلاك الشهري للعملاء وباقات موبايلي مسبقة الدفع هي: