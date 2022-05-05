المميزات المقدمة منتجات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي 

في الفترة الأخيرة استمرار المساهمة الاجتماعية وهذا من ضمن مبادرات “حق وواجب” وهذه المسؤولة عن تقديم الخدمة المجتمعية، وأضاف إلى ذلك تعزيز قدرته العمل الاجتماعي، تكفل مصرف الراجحي بدفع تكاليف بلوك كامل ضمن “مخطط جود الذهبي” بقيمة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي مخصص، وهذا لتأمين مسكنا للأسر المحتاجة بالمملكة، ولذلك تم التأكد على أن يسهم مخطط جود الذي دشنته منصة جود في تأمين مساكن الأسر السعودية المستحقة، الفقراء، والذين بحاجة لهذا، المسجلين داخل الضمان الاجتماعي، ولذلك تم الايضاح على أن تكون توفير حوالي 789 وحدة سكنية متعددة حتى وقتنا هذا، وهذا بعد إقفال مخططي جود الأول وجود الذهبي، حيث أن نقوم بتوضيح منتجات التمويل الشخصي يقدم العديد من المزايا المقدمة للمستفيدين.

وقد تجد الإشارة إلى أن تبرع مصرف الراجحي السعودي عن امتدادا لهذا الدعم الدائم والمستمر، وهذا من ضمن مبادرات “حق وواجب ” وهذا ضمن منصة جود الإسكان، وأضاف إلى ذلك أن قدم مصرف الراجحي حوالي 40 مليون ريال سعودي، ولذلك استفادت منها حوالي 222 أسرة سعودية، في العديد من مدن ومحافظات المملكة، وساهم منسوبي مصرف الراجحي السعودي، وهذا في إقفال حالة دعم مسكن لأسرة في فترة زمنية الماضية .

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي السعودي أوضح على أن ندرك جيداً في مصرف الراجحي أهمية البرامج الاجتماعية المتخصصة في قطاع الإسكان التنموي، وأهمية مساهمة القطاع الخاص في دعم الجهود الحكومية في هذا المجال، وفي الحقيقة نفخر في مصرف الراجحي أن نكون أهم الداعمين لبرامج المجتمع الداعمة لعموم القطاع الخيري في المملكة.

وأضاف إلى ذلك أن الدعم من خلال مصرف الراجحي السعودي لصالح الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة العربية السعودية، وهذا دور المصرف الرائد في العمل الخيري، وأضاف إلى ذلك أن حرصه على المساهمة الفاعلة في المسؤولية الاجتماعية، عن طريق المبادرات الوطنية، وكافة المشاريع الداعمة للقطاع الخيري، وهذا من ضمن رؤية المملكة العربية السعودية في 2030م.

مزايا منتجات التمويل الشخصي: